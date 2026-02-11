Unul dintre susţinătorii lui Nicuşor Dan, Valeriu Nicolae, pune la îndoială capacitatea acestuia de a conduce ţara: „Sigur vrei să fii preşedinte? Nu pare că vrei sau nu pare că știi cum”

Cunoscutul activist Valeriu Nicolae, care iniţial a susţinut candidatura lui Nicuşor Dan, a început să îi clatine din ce în ce mai mult soclul preşedintelui. Acesta i-a dedicat chiar o emisiune personajului în cauză, iar în ultima postare chiar îl întreabă direct dacă vrea să fie preşedinte, din cauză că „nu pare că vrei sau nu pare că știi cum.”

Valeriu Nicolae pune la îndoială capacitatea lui Nicuşor Dan de a conduce ţara: „Sigur vrei să fii preşedinte?” îl întreabă Valeriu Nicolae pe Nicuşor Dan după ce, într-o emisiune anterioară, acesta a scos în evidenţă caracterul sau, mai bine zis, lipsa de caracter a preşedintelui, atunci când vine vorba de oamenii din jurul lui.

„Putem să vorbim un pic despre Domnul Nostru Nicușor Dan? Sfântul Dan, Matematicianu’. Acel Nicușor Dan? Poate cineva să îmi dea un exemplu de om excepțional pe care l-a promovat Nicușor Dan? Nu căruia i-a dat în cap sau pe care l-a ignorat când a avut nevoie de sprijinul lui. Că de ăia știu eu mulți, nu doar pe Ana Ciceală cu care a lucrat și la ASB. Nu, un om pe care domnul Președinte s-a străduit să îl promoveze? Sau poate cineva să îmi dea un nume dintre fondatorii USB sau USR pe care Nicușor Dan i-a promovat sau le-a luat apărarea când erau atacați îngrozitor de unii sau alții? În afară de doamna Grădinaru, care îi este acum nevastă. Sau pe cineva din echipa lui de la primărie, care e acum la Cotroceni și care este mai mult decât un secretar/ă pentru președinte, pe care domnul Dan i-a împins în față vorbind despre calitățile lor la televiziuni, la conferințe sau oriunde altundeva? Pe care îi pregătește pentru poziții de miniștri, primari sau viitori parlamentari capabili să ne reprezinte cinstit? Sau niște lideri ai societății civile?”, întreabă retoric activistul.

Acesta remarcă şi lipsa de echipă din jurul preşedintelui Nicuşor Dan care pare că nu poate să împartă meritele cu nimeni altcineva şi nici nu reuşeşte să mai inspire pe cineva, „minimum 3 milioane de oameni (adică jumătate din cei care l-au votat)”, mai scrie Valeriu Nicolae.

„Și dacă nu – căci toți consilierii importanți ai președintelui sunt noi și veniți pe filiere care de care mai minunate și mai fără legături cu activitatea domnului Dan – nu credeți că președintele are o problemă, nu mare, ci uriașă? Căci un președinte fără o echipă de oameni excepționali și în care să aibă încredere o să pară cam pierdut, izolat, ezitant, incompetent și laș. Cam cum pare acum domnul Dan. Poate cineva să îmi dea un exemplu de acțiune a președintelui, din mai până acum, care să fi fost inspirațională pentru minimum 3 milioane de oameni (adică jumătate din cei care l-au votat)? Și dacă nu – căci e puțin probabil că puteți – nu credeți că ar trebui să îi zicem ceva? Nicule, frățioare, știm că ești deștept foc, cinstit și cu bun simț dar ești sigur că vrei să fii președinte? Că pe bune că nu pare că vrei sau nu pare că știi cum. Dacă credeți că merită făcut ceva, scrieți un mesaj în comentarii cu Nicușor Dan Cine știe, poate, poate reacționează. Că poate încă nu s-a încheiat procesul de ficusare… scuze, focusare și mai avem o șansă.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Autobuzele Otokar din Capitală pică unul după altul. „Șoferii îngheață în mașini pentru că pornesc foarte greu. Totul pleacă de la Nicușor Dan”

Se complică povestea procurorilor din satul Mirabelei Grădinaru. Unul dintre ei a fost în același liceu cu concubina lui Nicușor Dan, la o generație distanță, dar neagă ca s-au cunoscut