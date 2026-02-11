Prima pagină » Actualitate » Unul dintre susţinătorii lui Nicuşor Dan, Valeriu Nicolae, pune la îndoială capacitatea acestuia de a conduce ţara: „Sigur vrei să fii preşedinte? Nu pare că vrei sau nu pare că știi cum”

Unul dintre susţinătorii lui Nicuşor Dan, Valeriu Nicolae, pune la îndoială capacitatea acestuia de a conduce ţara: „Sigur vrei să fii preşedinte? Nu pare că vrei sau nu pare că știi cum”

Luiza Dobrescu
11 feb. 2026, 14:58, Actualitate

Cunoscutul activist Valeriu Nicolae, care iniţial a susţinut candidatura lui Nicuşor Dan, a început să îi clatine din ce în ce mai mult soclul preşedintelui. Acesta i-a dedicat chiar o emisiune personajului în cauză, iar în ultima postare chiar îl întreabă direct dacă vrea să fie preşedinte, din cauză că „nu pare că vrei sau nu pare că știi cum.”

Valeriu Nicolae pune la îndoială capacitatea lui Nicuşor Dan de a conduce ţara: „Sigur vrei să fii preşedinte?” îl întreabă Valeriu Nicolae pe Nicuşor Dan după ce, într-o emisiune anterioară, acesta a scos în evidenţă caracterul sau, mai bine zis, lipsa de caracter a preşedintelui, atunci când vine vorba de oamenii din jurul lui.

„Putem să vorbim un pic despre Domnul Nostru Nicușor Dan? Sfântul Dan, Matematicianu’. Acel Nicușor Dan?

Poate cineva să îmi dea un exemplu de om excepțional pe care l-a promovat Nicușor Dan? Nu căruia i-a dat în cap sau pe care l-a ignorat când a avut nevoie de sprijinul lui. Că de ăia știu eu mulți, nu doar pe Ana Ciceală cu care a lucrat și la ASB.

Nu, un om pe care domnul Președinte s-a străduit să îl promoveze?

Sau poate cineva să îmi dea un nume dintre fondatorii USB sau USR pe care Nicușor Dan i-a promovat sau le-a luat apărarea când erau atacați îngrozitor de unii sau alții? În afară de doamna Grădinaru, care îi este acum nevastă. Sau pe cineva din echipa lui de la primărie, care e acum la Cotroceni și care este mai mult decât un secretar/ă pentru președinte, pe care domnul Dan i-a împins în față vorbind despre calitățile lor la televiziuni, la conferințe sau oriunde altundeva? Pe care îi pregătește pentru poziții de miniștri, primari sau viitori parlamentari capabili să ne reprezinte cinstit? Sau niște lideri ai societății civile?”, întreabă retoric activistul.

Acesta remarcă şi lipsa de echipă din jurul preşedintelui Nicuşor Dan care pare că nu poate să împartă meritele cu nimeni altcineva şi nici nu reuşeşte să mai inspire pe cineva, „minimum 3 milioane de oameni (adică jumătate din cei care l-au votat)”, mai scrie Valeriu Nicolae.

„Și dacă nu – căci toți consilierii importanți ai președintelui sunt noi și veniți pe filiere care de care mai minunate și mai fără legături cu activitatea domnului Dan – nu credeți că președintele are o problemă, nu mare, ci uriașă? Căci un președinte fără o echipă de oameni excepționali și în care să aibă încredere o să pară cam pierdut, izolat, ezitant, incompetent și laș. Cam cum pare acum domnul Dan.

Poate cineva să îmi dea un exemplu de acțiune a președintelui, din mai până acum, care să fi fost inspirațională pentru minimum 3 milioane de oameni (adică jumătate din cei care l-au votat)? Și dacă nu – căci e puțin probabil că puteți – nu credeți că ar trebui să îi zicem ceva?

Nicule, frățioare, știm că ești deștept foc, cinstit și cu bun simț dar ești sigur că vrei să fii președinte? Că pe bune că nu pare că vrei sau nu pare că știi cum. Dacă credeți că merită făcut ceva, scrieți un mesaj în comentarii cu Nicușor Dan Cine știe, poate, poate reacționează. Că poate încă nu s-a încheiat procesul de ficusare… scuze, focusare și mai avem o șansă.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Autobuzele Otokar din Capitală pică unul după altul. „Șoferii îngheață în mașini pentru că pornesc foarte greu. Totul pleacă de la Nicușor Dan”

Se complică povestea procurorilor din satul Mirabelei Grădinaru. Unul dintre ei a fost în același liceu cu concubina lui Nicușor Dan, la o generație distanță, dar neagă ca s-au cunoscut

Recomandarea video

Citește și

LIFESTYLE Ce să adaugi în tigaie, atunci când prăjești ouă, pentru ca preparatul să nu se mai lipească, iar gălbenușul să fie moale. Tehnica a devenit virală
15:03
Ce să adaugi în tigaie, atunci când prăjești ouă, pentru ca preparatul să nu se mai lipească, iar gălbenușul să fie moale. Tehnica a devenit virală
FLASH NEWS Sindicaliștii din Sănătate l-au notificat oficial pe Bolojan că vor să intre în grevă
14:56
Sindicaliștii din Sănătate l-au notificat oficial pe Bolojan că vor să intre în grevă
ECONOMIE Un colos din industria berii concediază 6000 de angajați. Compania are 3 fabrici în România
14:54
Un colos din industria berii concediază 6000 de angajați. Compania are 3 fabrici în România
ADMINISTRAȚIE Primarul Ciprian Ciucu confirmă informațiile relatate de Gândul cu dezastrul din autobazele STB. Cum arată autobuzele de la „Floreasca”
14:39
Primarul Ciprian Ciucu confirmă informațiile relatate de Gândul cu dezastrul din autobazele STB. Cum arată autobuzele de la „Floreasca”
FLASH NEWS 20 de mașini de lux, descoperite de DIICOT într-un garaj din Italia. Gruparea era condusă de un român urmărit internațional
14:32
20 de mașini de lux, descoperite de DIICOT într-un garaj din Italia. Gruparea era condusă de un român urmărit internațional
DESCOPERIRI Descoperire uriașă în Cehia. Peste 500 de monede celtice și lingouri de aur, ascunse sub pământ de mai bine de două milenii
14:30
Descoperire uriașă în Cehia. Peste 500 de monede celtice și lingouri de aur, ascunse sub pământ de mai bine de două milenii
Mediafax
Cancelarul Austriei spune că UE trebuie să reducă urgent prețurile la energie: „Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană
Digi24
Misterul crimelor din Bulgaria: trei bărbați găsiți morți nu mâncaseră de câteva zile, arată autopsiile. Pe ce piste merg anchetatorii
Cancan.ro
Asta ar fi fost scăparea soților Sorin și Diana Iacob din accidentul produs în Iași? Tatăl lui rupe tăcerea: 'Nu înțeleg de ce a plecat cu
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Adevarul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien”
Mediafax
Britney Spears și-a vândut drepturile asupra catalogului muzical
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Preoți în slujba Moscovei, trupe speciale, TikTok și acuze la adresa României. Cum folosește Putin biserica pentru a controla Moldova
Cancan.ro
După concedierea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Ioana Ginghină aruncă bomba: 'Nu mai scap de Ciucu'
Ce se întâmplă doctore
Cine este Oase de la Power Couple? CRBL a povestit cum a fost „trădat“ de acesta după ce au câştigat „Asia Express“
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Cod Rutier 2026: De la ce valoare alcoolul la volan devine infracțiune și ce riști dacă ai sub 0,40 mg/l
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Un sanctuar roman vechi de 2.000 de ani din Bavaria i-a uimit pe arheologi
ULTIMA ORĂ CAB a respins cererea avocatei Silvia Uscov de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoș
14:47
CAB a respins cererea avocatei Silvia Uscov de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoș
FLASH NEWS Aeroportul El Paso din Texas suspendă zborurile din „motive speciale de securitate”. Spațiul aerian, blocat pentru 10 zile. Când s-a mai luat o astfel de decizie în SUA
14:45
Aeroportul El Paso din Texas suspendă zborurile din „motive speciale de securitate”. Spațiul aerian, blocat pentru 10 zile. Când s-a mai luat o astfel de decizie în SUA
SCANDAL După ce Petrișor Peiu a declarat la Gândul că Dragoș Sprînceană e nemulțumit că AUR nu a vrut să facă lobby în SUA prin el, omul de afaceri ripostează și publică mesajele dintre el și conducerea partidului
14:23
După ce Petrișor Peiu a declarat la Gândul că Dragoș Sprînceană e nemulțumit că AUR nu a vrut să facă lobby în SUA prin el, omul de afaceri ripostează și publică mesajele dintre el și conducerea partidului
IMOBILIARE Localitatea din România unde un apartament cu 3 camere costă doar 16 500 €. Suprafața utilă este de 88 m² 
14:18
Localitatea din România unde un apartament cu 3 camere costă doar 16 500 €. Suprafața utilă este de 88 m² 
CONTROVERSĂ Moscova spune că va lua „contramăsuri, inclusiv militare” dacă Occidentul își va extinde prezența în Groenlanda. Ce acuzații aduce Lavrov Danemarcei
14:17
Moscova spune că va lua „contramăsuri, inclusiv militare” dacă Occidentul își va extinde prezența în Groenlanda. Ce acuzații aduce Lavrov Danemarcei
SĂNĂTATE Temperatura minimă la care ar trebui setată încălzirea, ca să nu vă îmbolnăviți. Experții sunt de acord
14:15
Temperatura minimă la care ar trebui setată încălzirea, ca să nu vă îmbolnăviți. Experții sunt de acord

Cele mai noi

Trimite acest link pe