Bianca Dogaru
11 feb. 2026, 15:12, Actualitate
Televiziunea Realitatea Plus s-a ales cu emisia suspendată timp de 3 ore. Ce a atras sancțiunea dură din partea CNA

CNA a decis suspendarea emisiei postului Realitatea Plus pentru 3 ore. Este una dintre cele mai dure sancțiuni aplicate de instituție. Televiziunea e patronată de familia omului de afaceri Maricel Păcuraru. 

Sancțiunea vizează mai multe emisiuni difuzate în perioada 1-21 noiembrie, înainte de începerea oficială a campaniei electorale pentru Primăria Capitalei.

Potrivit CNA, în acele zile au existat numeroase încălcări ale legislației audiovizuale, în special ale articolului 84 din Legea audiovizualului.

Printre situațiile invocate s-au numărat ediții în care Anca Alexandrescu a mers pe străzi pentru a discuta cu bucureștenii, dar și dezbateri cu atacuri la Guvern sau la președinte.

„Ceea ce se întmplă nu este jurnalism. Nu este politică editorială, este politică”, a spus Mircea Toma, membru CNA.

Toma a fost şi cel care a propus sancţionarea televiziunii pentru lipsa de imparţialitate din emisiunile postului.

Emisiunile sancţionate: 

  • 1 noiembrie – Realitatea Zilei şi Prime-Time News
  • 2 noiembrie – Culisele Statului Paralel, Realitatea Zilei, Deschide lumea
  • 3 noiembrie – Realitatea zilei
  • 8 noiemrbie – Ştiri şi dezbateri
  • 11 noiembrie – Breaking News
  • 12 noiembrie – Culisele statului paralel
  • 17 noiembrie – Realitatea zilei
  • 18 noiembrie – Plus Matinal
  • 19 noiembrie – Plus Matinal
  • 21 Noiembrie – Plus Matinal

