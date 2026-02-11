CAB a respins cererea avocatei Silvia Uscov de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoș

Miercuri, judecătoarea Olimpiea Creţeanu de la Curtea de Apel Bucureşti (CAB) a respins, ca nefondată, cererea depusă de avocata AUR Silvia Uscov privind suspendarea din funcţie a doi judecători de la Curtea Constituţională: Mihai Busuioc şi Dacian Cosmin Dragoş.

Decizia vine după două amânări ale pronunţării şi după ce Georgeana Viorel, o altă judecătoare de la CAB, a respins marţi o cerere de suspendare a judecătorului Dacian Cosmin Dragoş. Dacian Cosmin Dragoş face parte din tabăra de la CCR care susţine proiectul Guvernului de reformă a pensiilor speciale, tabără care are însă o majoritate fragilă de 5 la 4.

Motivarea

Tip solutie: Respinge cererea de suspendare

Solutia pe scurt: Admite cererea de sesizare a Curţii Constituţionale a României formulată de pârâtul Preşedintele României prin Administraţia Prezidenţială.

Sesizează Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, în măsura în care aceste dispoziţii legale ar fi interpretate în sensul că sintagma „activitatea juridică sau în învăţământul juridic superior” ar putea viza, pe de o parte, doar activitatea didactică din cadrul unei facultăţi de drept, iar nu şi activitatea didactică de predare a diferitelor discipline de drept în cadrul oricăror facultăţi (ca instituţii de învăţământ superior), respectiv, pe de altă parte, ar putea viza exclusiv funcţia de avocat, judecător, procuror, notar sau consilier juridic, iar nu şi activitatea de cercetare (în domeniile dreptului), cercetare ştiinţifică (în domeniile dreptului), consultanţă juridică de specialitate inclusiv în administraţia publică ori în elaborarea de acte normative., raportat la dispoziţiile art. 53 şi art. 143 din Constituţia României.

Respinge excepţia inadmisibilităţii cererii invocată de pârâţii Dacian Cosmin Dragoş, Preşedintele României prin Administraţia Prezidenţială, Senatul României şi Mihai Busuioc prin întâmpinări, ca nefondată. Respinge excepţia tardivităţii cererii invocată de pârâtul Preşedintele României prin Administraţia Prezidenţială, Dacian Cosmin Dragoş şi Senatul României prin întâmpinări, ca nefondată. Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, invocată de pârâţii Dacian Cosmin Dragoş, Preşedintele României prin Administraţia Prezidenţială, Senatul României şi Mihai Busuioc prin întâmpinări, ca nefondată.

Respinge excepţia lipsei de interes, invocată de pârâţii Preşedintele României prin Administraţia Prezidenţială şi Dacian Cosmin Dragoş prin întâmpinări ca nefondată.

Respinge excepţia lipsei de obiect invocată de pârâtul Mihai Busuioc prin întâmpinare ca nefondată.

Respinge cererile de suspendare executare act administrativ cu referire la Decret 774/08.07.2025 publicat în M.Of.643/08.07.2025 şi Hotărârea Senatului României nr. 64/24.06.2025 publicată în M.Of.587/24.06.2025 formulate de reclamanta Uscov Silvia în contradictoriu cu pârâţii Dacian Cosmin Dragoş, Preşedintele României prin Administraţia Prezidenţială, Senatul României şi Mihai Busuioc ca nefondate.

Definitivă în ceea ce priveşte soluţia pronunţată cu privire la cererea de sesizare a Curţii Constituţionale a României. Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare, care se depune la Curtea de Apel Bucureşti- Secţia a IX a Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronunţată azi, 11.02.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Document: Hotarâre 11.02.2026

Dacian Dragoș: ”Am vechime mai mare decât cere legea”

Recent, judecătorul Dacian Dragoș a declarat că numirea sa îndeplinește condițiile de vechime impuse de lege și că nu crede că va fi suspendat.

”Am mai mult de 18 ani, peste 23 de ani numai la Babeș-Bolyai. CV-ul meu a fost citit selectiv. Faptul că sunt la școala doctorală a UBB din 2013–2014, că am cursuri și doctoranzi în tutelă. Nu văd cum poți să ignori astfel de lucruri, având în vedere că este vorba de o activitate juridică. Am vechime mai mare decât cere legea”, a declarat Dacian Dragoș, la Antena 3 CNN.

AUTORUL RECOMANDĂ