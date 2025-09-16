Prima pagină » Bancuri » BANC | „Ce zice la mine în horoscop?”

BANC | „Ce zice la mine în horoscop?"

Denis Andrei
16 sept. 2025, 10:16, Bancuri
BANC | „Ce zice la mine în horoscop?”
„Gândul" îți aduc zâmbetul pe buze, cu un banc savuros: „Ce zice la mine în horoscop?"

„-Ce faci puiuț?
-Citeam horoscopul.
-Ce zice la mine?
-Zice că azi dai cu aspiratorul prin casă și că speli vasele.
-Și la tine ce zice?
-La mine zice că dacă nu dai cu aspiratorul şi nu speli vasele, eu o să dorm singură în dormitor şi tu pe canapea în salon.
-Cu ce detergent zice că trebuiesc spălate vasele?”

Banc: Bunicuța cochetă care își „revendică” locul în autobuz

O bunicuță mică și cochetă urcă într-un autobuz aglomerat și se oprește în fața unei tinere care stătea jos. Ținându-se cu mâna de piept, ea spune:
– Dacă ai ști doar… ce am, mi-ai da locul tău.
Tânăra, simțind parcă suferința bătrânei, se ridică și îi cedează locul. Odată așezată, bătrâna o vede pe tânără cum scoate un evantai și începe să-și facă vânt.
– Dacă ai ști doar… ce am, mi-ai da și evantaiul ăla.
După 15 minute, bătrâna se ridică și strigă spre șofer:
– Vreau să cobor aici!
Șoferul îi răspunde că o va lăsa la următorul colț și că nu poate să oprească în trafic. Strângându-se cu mâna de piept, bătrâna îi spune:
– Dacă ai… vezi continuarea.

Țăranul și calul

Un țăran, într-o căruță, striga la calul lui, care mergea încet:
– Dii Murgule! Dii Florică! Dii Surule!
Un trecător se uită cu mirare la el și zice:
– Bade, dar dumneata n-ai decât un cal. De ce-l strigi… vezi AICI continuarea!

Porcul gurmand și Protecția Consumatorului

Un om merge cu porcul în târg să-l vândă.
– De vânzare porcul?
– De vânzare.
– Da’ ce porc bun! Ce-i dați să mănânce?
– Păi… resturi… ce rămâne de la noi dăm la porc.
– În cazul ăsta, dați-mi voie să mă legitimez. Sunt de la Protecția Consumatorului. Cum puteți să-i dați porcului să mănânce resturi? 3 sute de lei amendă!
A doua zi, iar vine omul cu porcul în târg.
– De vânzare porcul?
– De vânzare…
– Frumos porc! Ce-i dați să mănânce?
– Păi… pizza, cartofi prăjiți, cola… ce mâncăm noi îi dăm și lui.
– În acest caz, dați-mi voie să… vezi continuarea.

