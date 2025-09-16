BANC | „Ce zice la mine în horoscop?”

„Gândul” îți aduc zâmbetul pe buze, cu un banc savuros: „Ce zice la mine în horoscop?”

„-Ce faci puiuț?

-Citeam horoscopul.

-Ce zice la mine?

-Zice că azi dai cu aspiratorul prin casă și că speli vasele.

-Și la tine ce zice?

-La mine zice că dacă nu dai cu aspiratorul şi nu speli vasele, eu o să dorm singură în dormitor şi tu pe canapea în salon.

-Cu ce detergent zice că trebuiesc spălate vasele?”

Banc: Bunicuța cochetă care își „revendică” locul în autobuz

O bunicuță mică și cochetă urcă într-un autobuz aglomerat și se oprește în fața unei tinere care stătea jos. Ținându-se cu mâna de piept, ea spune:

– Dacă ai ști doar… ce am, mi-ai da locul tău.

Tânăra, simțind parcă suferința bătrânei, se ridică și îi cedează locul. Odată așezată, bătrâna o vede pe tânără cum scoate un evantai și începe să-și facă vânt.

– Dacă ai ști doar… ce am, mi-ai da și evantaiul ăla.

După 15 minute, bătrâna se ridică și strigă spre șofer:

– Vreau să cobor aici!

Șoferul îi răspunde că o va lăsa la următorul colț și că nu poate să oprească în trafic. Strângându-se cu mâna de piept, bătrâna îi spune:

– Dacă ai… vezi continuarea.

Țăranul și calul

Un țăran, într-o căruță, striga la calul lui, care mergea încet:

– Dii Murgule! Dii Florică! Dii Surule!

Un trecător se uită cu mirare la el și zice:

– Bade, dar dumneata n-ai decât un cal. De ce-l strigi… vezi AICI continuarea!

Porcul gurmand și Protecția Consumatorului

Un om merge cu porcul în târg să-l vândă.

– De vânzare porcul?

– De vânzare.

– Da’ ce porc bun! Ce-i dați să mănânce?

– Păi… resturi… ce rămâne de la noi dăm la porc.

– În cazul ăsta, dați-mi voie să mă legitimez. Sunt de la Protecția Consumatorului. Cum puteți să-i dați porcului să mănânce resturi? 3 sute de lei amendă!

A doua zi, iar vine omul cu porcul în târg.

– De vânzare porcul?

– De vânzare…

– Frumos porc! Ce-i dați să mănânce?

– Păi… pizza, cartofi prăjiți, cola… ce mâncăm noi îi dăm și lui.

– În acest caz, dați-mi voie să… vezi continuarea.

Autorul recomandă:

BANCUL ZILEI | Bulă și cele 3 obiceiuri post-conjugale

Bancul de joi | Proaspăt căsătorită, nevasta se plânge soțului

BANC | Bulă, Bubulina și bancnotele mototolite

BANCUL ZILEI | Elevii, studenții și angajații

BANCUL ZILEI | Amanta de la etajul 15 și liftul care nu funcționează

BANC | Taximetristul și clienta din Trescovenii de Sus