Bancul de miercuri | Nevasta vecinului

Bancul de miercuri aduce în atenție o activitate casnică pe care un bărbat o îndeplinește, la rugămințile soției. Spor la râs!

– Vecine, iar te-a pus nevasta să speli geamurile?

– Nu răde, mă. Și ea mă ajută când spăl vasele!

Bancul de miercuri: s-a mărit familia

Doi tipi stau de vorbă:

– Mi-am luat pisică în sfârșit.

– Pentru ce?

– Soția se temea de șoareci

– Păi aveți șoareci?

– Da. Eu i-am adus de la țară.

– De ce?

– Pentru că voiam pisică și nevastă-mea nu voia.

Postul de secretară

Apare în presă un anunţ pentru un post de secretară. Acolo, patronul o întreabă:

– Poţi să îmi spui, te rog, cât fac 7 înmulţit cu 3?

Se gândeşte şi răspunde:

– 22!

Apoi, pleacă blestemându-şi zilele că nu a luat un calculator cu ea. După două săptămâni este chemată şi i se spune:

– Felicitări, ai fost angajată!

– Ştiţi, am calculat acasă cu calculatorul şi… vezi AICI continuarea!

Bulă și profesoara de anatomie

Bulă, la ora de anatomie, este întrebat de către profesoară dacă inima are picioare.

– Are, doamna profesoară!

– Dar cum așa, măi, Bulișor?

– Păi… treceam, aseară, pe sub fereastra… vezi AICI continuarea.

Bulă întreabă 3 seniori ce pensii au

Nutriționistul Bulă îl întreabă pe primul:

– Ce pensie aveți?

– 4.000 de lei.

– De la masă să nu vă lipsească friptura de vită, sticla cu vin roșu și fructele tropicale.

Intră al doilea pensionar:

– Dumneavoastră ce pensie aveți?

– 2.000 de lei.

– De la masă să nu vă lipsească legumele.

Intră și ultimul:

– Dar matele ce pensie ai?

– Continuarea AICI!

Englezul și nunta românească

Un englez, venit în România la o nuntă, este oprit de un polițist:

– Bună ziua, vă rog să-mi spuneți dacă ați băut!

– Da! Pentru că nu îmi plac ceremoniile religioase, am ieșit din biserică și am băut câteva beri într-un bar. Apoi la restaurant, pentru că muzica nu era pe gustul meu, m-am delectat cu o sticlă de vin românesc, iar la final pentru a sărbători cum se cuvine evenimentul am băut împreună cu socrii două sticle de whisky.

Polițiștul, vizibil iritat, îl întreabă:

– Dumneavoastră pricepeți că v-am oprit pentru a vă testa alcoolemia?

– Sigur, am înțeles foarte bine! Dar dumneavoastră… vezi AICI continuarea.

