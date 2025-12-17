Care este zodia care riscă să își piardă familia chiar înainte de Sărbători, potrivit celebrei Cristina Demetrescu de la Pro TV.

Cristina Demetrescu a dezvăluit horoscopul săptămânii în curs. Potrivit Cristinei Demetrescu, o zodie riscă să își piardă familia, chiar înainte de sărbători.

În această săptămână, Marte intră în Capricorn, odată cu data de 15 decembrie, regizând sectorul profesional, activând ambiția și disciplina. De cealaltă parte, Luna Nouă în Săgetător deschide un ciclu al oportunităților, învățării și perspectivei noi. Este o perioadă intensă, cu provocări, dar și cu șansa unor începuturi solide, plan personal și profesional.

Pe 20 decembrie are loc Luna Nouă în Săgetător, ce marchează un început favorabil pentru planurile de invățare, proiectele care deschid perspective noi și abordarea unor chestiuni, menite să clarifice o direcție profesională.

Apoi, finalul de săptămână aduce tensiuni între relațiile cu prietenii sau proiectele pe care le desfășoară împreună, iar intrarea Soarelui în Capricorn, la data de 21 decembrie, vine cu o energie practică și realistă, orientată spre rezultate concrete în gestionarea responsabilităților profesionale.

Zodia care riscă să își piardă familia chiar înainte de Sărbători

„Leii sunt șantajați emoționali pentru acele schimbări pe care nu își doresc să le facă. Copilul, iubita, iubitul îi prinde pe picior greșit”, a spus celebrul astrolog, Cristina Demetrescu, despre zodia Leu, zodia care riscă să își piardă familia chiar înainte de Sărbători.

De cealaltă parte, astrologii mai spun că Leii au ocazia să strălucească în această săptămână. Charisma lor naturală atrage oportunități și persoane noi în viața lor.

La serviciu, eforturile Leilor vor fi în sfârșit recunoscute. O veste bună vine joi. Pentru cei singuri, în plan sentimental, dacă sunt într-o relație, conexiunea cu partenerul se adâncește.

Tot cei singuri ar putea întâlni pe cineva special la o petrecere de Crăciun.

Autorul recomandă:

Ce zodii vor trece prin schimbări importante în 2026. Va fi anul lor