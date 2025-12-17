Prima pagină » HOROSCOP » Zodia care riscă să își piardă familia chiar înainte de Sărbători, potrivit celebrei Cristina Demetrescu de la Pro TV

Zodia care riscă să își piardă familia chiar înainte de Sărbători, potrivit celebrei Cristina Demetrescu de la Pro TV

17 dec. 2025, 16:43, HOROSCOP
Zodia care riscă să își piardă familia chiar înainte de Sărbători, potrivit celebrei Cristina Demetrescu de la Pro TV

Care este zodia care riscă își piardă familia chiar înainte de Sărbători, potrivit celebrei Cristina Demetrescu de la Pro TV.

Cristina Demetrescu a dezvăluit horoscopul săptămânii în curs. Potrivit Cristinei Demetrescu, o zodie riscă să își piardă familia, chiar înainte de sărbători.

În această săptămână, Marte intră în Capricorn, odată cu data de 15 decembrie, regizând sectorul profesional, activând ambiția și disciplina. De cealaltă parte, Luna Nouă în Săgetător deschide un ciclu al oportunităților, învățării și perspectivei noi. Este o perioadă intensă, cu provocări, dar și cu șansa unor începuturi solide, plan personal și profesional.

Pe 20 decembrie are loc Luna Nouă în Săgetător, ce marchează un început favorabil pentru planurile de invățare, proiectele care deschid perspective noi și abordarea unor chestiuni, menite clarifice o direcție profesională.

Apoi, finalul de săptămână aduce tensiuni între relațiile cu prietenii sau proiectele pe care le desfășoară împreună, iar intrarea Soarelui în Capricorn, la data de 21 decembrie, vine cu o energie practică și realistă, orientată spre rezultate concrete în gestionarea responsabilităților profesionale.

Zodia care riscă își piardă familia chiar înainte de Sărbători

Leii sunt șantajați emoționali pentru acele schimbări pe care nu își doresc le facă. Copilul, iubita, iubitul îi prinde pe picior greșit”, a spus celebrul astrolog, Cristina Demetrescu, despre zodia Leu, zodia care riscă să își piardă familia chiar înainte de Sărbători.

De cealaltă parte, astrologii mai spun că Leii au ocazia să strălucească în această săptămână. Charisma lor naturală atrage oportunități și persoane noi în viața lor.

La serviciu, eforturile Leilor vor fi în sfârșit recunoscute. O veste bună vine joi. Pentru cei singuri, în plan sentimental, dacă sunt într-o relație, conexiunea cu partenerul se adâncește.

Tot cei singuri ar putea întâlni pe cineva special la o petrecere de Crăciun.

Autorul recomandă:

Ce zodii vor trece prin schimbări importante în 2026. Va fi anul lor

Recomandarea video

Mediafax
Cel mai lung drum drept din Europa nu are nicio curbă pe zeci de kilometri. Drumul este obiectiv turistic
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Cancan.ro
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Adevarul
Locul din România cu drumuri complet asfaltate și case pentru toată lumea. Ce facilități are în 2025 un orășel de la capătul țării
Mediafax
Guvernul impune termen limită pentru taxe și impozite locale
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
Cancan.ro
Câți ani va sta Vlad Pascu după gratii! Decizia finală a judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Gabriela Prisăcariu înainte să devină celebră. Soţia lui Dani Oţil s-a transformat radical! Imagini pe care le-ar vrea șterse
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Descopera.ro
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Astronomii au descoperit o structură bizară care emite căldură sub suprafața Lunii

Cele mai noi