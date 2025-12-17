BANC | „Bulă, m-am gândit că îți plac fetele înalte!”

Gândul.ro vă propune și pentru această zi un banc cu Bulă și Bubulina la prima lor întâlnire.

Bulă și Bubulina, la prima întâlnire:

– De ce te-ai încălţat cu pantofii ăştia cu tocuri, abia de poţi să te ţii pe picioare?

– Bulă, m-am gândit că îţi plac fetele înalte!

– Nu-i adevărat, Bubulino. Să ştii că îmi plac fetele deştepte!

– Bulă, să știi că pentru asta mi-am pus ochelari!

Să râdem în continuare

„Alo, Bulă, mă îndrept spre Mega Image. Vrei ceva?”

– Alo, Bulă, mă îndrept spre Mega Image. Vrei ceva?

– Bubulino, vreau un sens și un scop în viața mea. Și aș mai vrea să mă conectez la spiritualitate și la tot ce este cu adevărat frumos. Caut completarea și desăvârșirea sufletească. Vezi continuarea aici…

Domnișoara, vrăjitoarea și cei 2 pretendenți

O domnișoară care avea doi pretendenți și era indecisă se hotărăște să meargă la o vrăjitoare:

–Mă iubesc doi bărbați. Spune-mi, care din ei va fi norocosul?

Vrăjitoarea pune cărțile, apoi se uită atent la ea și spune: Vezi continuarea aici…

Bulă intră în farmacie, cere bicarbonat de sodiu, plătește și pleacă

Bulă intră în farmacie, cere bicarbonat de sodiu, plătește și pleacă. După ce iese pe ușă, farmacistul aleargă după el:

– Domnule Bulă, domnule Bulă!

– Ce s-a întâmplat?!

– În loc să vă dau bicarbonat de sodiu, v-am dat cianură de potasiu.

– Și care este diferența?! Vezi continuarea aici…

3 prietene își povestesc ce au primit de la Moș Nicolae

Trei prietene își povesteau ce au primit de Moș Nicolae.

– Eu am primit o pereche de ciorapi și o cutie de bomboane fine de ciocolată.

– Eu am primit o lenjerie de dantelă superbă și o ciocolată mare cu alune.

A treia spuse fericită: Vezi continuarea aici…

Recomandările autorului: