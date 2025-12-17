Prima pagină » Diverse » BANC | „Bulă, m-am gândit că îți plac fetele înalte!”

BANC | „Bulă, m-am gândit că îți plac fetele înalte!”

17 dec. 2025, 16:18, Diverse
BANC |

Gândul.ro vă propune și pentru această zi un banc cu Bulă și Bubulina la prima lor întâlnire.

Bulă și Bubulina, la prima întâlnire:

– De ce te-ai încălţat cu pantofii ăştia cu tocuri, abia de poţi să te ţii pe picioare?

– Bulă, m-am gândit că îţi plac fetele înalte!

– Nu-i adevărat, Bubulino. Să ştii că îmi plac fetele deştepte!

– Bulă, să știi că pentru asta mi-am pus ochelari!

Cele mai noi