Bancul de sâmbătă | Acesta este domeniul meu!

Dacă e sâmbătă, atunci e momentul să vă delectați cu un nou banc spumos. În cel mai nou banc spus de Gândul, o discuție dintre soț și soție, la miez de noapte, va stârni hohote de râs! Iată bancul!

În pat, soțul, mângâindu-i burtica soției, zice:

–Acesta este domeniul meu, aici am să „sădesc cartofi”. Și adoarme.

A doua nopate, mângâindu-i soției spatele, spune:

–Aici voi „pune varza”. Și adoarme.

În a treia noapte, soția:

–Auzi, băi, agronomule, dacă în noaptea asta nu sădești măcar un morcov, eu dau tarlaua în arendă!

Alte bancuri haioase

– Bubulino, azi facem 50 de ani de căsătorie.

– Da, Bulă! La mulți ani nouă!

– La mulți ani, dar vreau să îți spun, în sfârșit, adevărul.

– Ce adevăr, Bulă?

– Acum 50 de ani, când ne-am cunoscut, eu de fapt am fluierat după un taxi, nu după tine…

Un băiețel de la o școală de cartier este mutat de mama sa la o școală cu pretenții. Pentru a fi admis, directorul vrea să îi pună câteva întrebări, să vadă dacă se încadrează în pretențiile școlii:

– Ia spune-mi, băiețel, câte anotimpuri sunt?

– Șase!

– Ești sigur?

– Da, șase!

– Mai gândește-te puțin…

– Șase sunt…!

Directorul îi spune mamei:

– Doamnă, mai bine îl întrebați dumneavoastră, că eu nu o scot la capăt cu el!

– Ia spune, Mihăiță, câte anotimpuri sunt? Îl întreabă mama.

– Șase, pe cuvântul meu că sunt șase!

Directorul îi spune calm mamei:

– Doamnă, nu îl putem accepta la această școală, dacă nici măcar atâta lucru nu știe.

După ce ies din biroul directorului, mama îl întreabă:

– Cum, măi Mihăiță, să fie șase anotimpuri? Cum să spui așa ceva?

– Mami… eu mă dau bătut! În afară de alea ale lui Vivaldi, Haydn, Ceaikovski, Glazunov, Loussier și Piazzolla, eu chiar nu mai știu nici unul!

