Bancul de sâmbătă | Acesta este domeniul meu!

Dacă e sâmbătă, atunci e momentul să vă delectați cu un nou banc spumos. În cel mai nou banc spus de Gândul, o discuție dintre soț și soție, la miez de noapte, va stârni hohote de râs! Iată bancul!
În pat, soțul, mângâindu-i burtica soției, zice:
–Acesta este domeniul meu, aici am să „sădesc cartofi”. Și adoarme.
A doua nopate, mângâindu-i soției spatele, spune:
–Aici voi „pune varza”. Și adoarme.
În a treia noapte, soția:
–Auzi, băi, agronomule, dacă în noaptea asta nu sădești măcar un morcov, eu dau tarlaua în arendă!
– Bubulino, azi facem 50 de ani de căsătorie.
– Da, Bulă! La mulți ani nouă!
– La mulți ani, dar vreau să îți spun, în sfârșit, adevărul.
– Ce adevăr, Bulă?
– Acum 50 de ani, când ne-am cunoscut, eu de fapt am fluierat după un taxi, nu după tine…
Un băiețel de la o școală de cartier este mutat de mama sa la o școală cu pretenții. Pentru a fi admis, directorul vrea să îi pună câteva întrebări, să vadă dacă se încadrează în pretențiile școlii:
– Ia spune-mi, băiețel, câte anotimpuri sunt?
– Șase!
– Ești sigur?
– Da, șase!
– Mai gândește-te puțin…
– Șase sunt…!
Directorul îi spune mamei:
– Doamnă, mai bine îl întrebați dumneavoastră, că eu nu o scot la capăt cu el!
– Ia spune, Mihăiță, câte anotimpuri sunt? Îl întreabă mama.
– Șase, pe cuvântul meu că sunt șase!
Directorul îi spune calm mamei:
– Doamnă, nu îl putem accepta la această școală, dacă nici măcar atâta lucru nu știe.
După ce ies din biroul directorului, mama îl întreabă:
– Cum, măi Mihăiță, să fie șase anotimpuri? Cum să spui așa ceva?
– Mami… eu mă dau bătut! În afară de alea ale lui Vivaldi, Haydn, Ceaikovski, Glazunov, Loussier și Piazzolla, eu chiar nu mai știu nici unul!
Autorul recomandă:
BANCUL ZILEI | „Mamă, mi-a căzut un dinte!”