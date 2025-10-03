BANCUL ZILEI | „Mamă, mi-a căzut un dinte!”

Gândul.ro aduce zâmbetul pe buze cu bancul zilei. Un dialog între o mamă și fiul ei stârnește amuzamentul. Spor la râs!

– Mamă, mi-a căzut un dinte, o să vină Zâna Măseluță?

– Nu, nu vine.

– De ce, mamă?

– Pentru că îți cad dinții din cauza băuturii, ai 44 de ani, Valentine.

Alinuța, Vasile și codul 5918

Discuție între Alinuța și Vasile.

Alinuța întreabă:

– Băi, Vasile, tu știi codul 5918?

Vasile răspunde:

– Nu! Mi-l zici tu?

Alinuța nu stă pe gânduri și îi răspunde:

– Bineînțeles, este cam așa: 5 minute de plăcere, 9 luni de așteptare, 18 ani de pensie alimentară și dacă intră la facultate, te-ai scos!

Anunț funerar: 10 lei cuvântul

– Bună ziua. A murit mătușa mea Marghioala și aș vrea să îi dedic câteva cuvinte frumoase. Cât mă costă să pun anunțul la ziarul dumneavoastră?

– Bună ziua, 10 lei cuvântul.

– 10 lei? Ok, scrieți așa: „A murit Marghioala”.

Mihăiță și anotimpurile

Un băiețel de la o școală de cartier este mutat de mama sa la o școală cu pretenții. Pentru a fi admis, directorul vrea să îi pună câteva întrebări, să vadă dacă se încadrează în pretențiile școlii:

– Ia spune-mi, băiețel, câte anotimpuri sunt?

– Șase!

– Ești sigur?

– Da, șase!

– Mai gândește-te puțin…

– Șase sunt…!

Directorul îi spune mamei:

– Doamnă, mai bine îl întrebați dumneavoastră, că eu nu o scot la capăt cu el!

– Ia spune, Mihăiță, câte anotimpuri sunt? Îl întreabă mama.

– Șase, pe cuvântul meu că sunt șase!

