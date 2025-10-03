Prima pagină » Bancuri » BANCUL ZILEI | „Mamă, mi-a căzut un dinte!”

BANCUL ZILEI | „Mamă, mi-a căzut un dinte!”

03 oct. 2025, 08:49, Bancuri
BANCUL ZILEI |

Gândul.ro aduce zâmbetul pe buze cu bancul zilei. Un dialog între o mamă și fiul ei stârnește amuzamentul. Spor la râs!

– Mamă, mi-a căzut un dinte, o să vină Zâna Măseluță?
– Nu, nu vine.
– De ce, mamă?
– Pentru că îți cad dinții din cauza băuturii, ai 44 de ani, Valentine.

BANCUL ZILEI |

Alinuța, Vasile și codul 5918

Discuție între Alinuța și Vasile.
Alinuța întreabă:
– Băi, Vasile, tu știi codul 5918?
Vasile răspunde:
– Nu! Mi-l zici tu?
Alinuța nu stă pe gânduri și îi răspunde:
– Bineînțeles, este cam așa: 5 minute de plăcere, 9 luni de așteptare, 18 ani de pensie alimentară și dacă intră la facultate, te-ai scos!

Anunț funerar: 10 lei cuvântul

– Bună ziua. A murit mătușa mea Marghioala și aș vrea să îi dedic câteva cuvinte frumoase. Cât mă costă să pun anunțul la ziarul dumneavoastră?
– Bună ziua, 10 lei cuvântul.
– 10 lei? Ok, scrieți așa: „A murit Marghioala”.
– Orice anunț este… vezi continuarea.

Mihăiță și anotimpurile

Un băiețel de la o școală de cartier este mutat de mama sa la o școală cu pretenții. Pentru a fi admis, directorul vrea să îi pună câteva întrebări, să vadă dacă se încadrează în pretențiile școlii:
– Ia spune-mi, băiețel, câte anotimpuri sunt?
– Șase!
– Ești sigur?
– Da, șase!
– Mai gândește-te puțin…
– Șase sunt…!
Directorul îi spune mamei:
– Doamnă, mai bine îl întrebați dumneavoastră, că eu nu o scot la capăt cu el!
– Ia spune, Mihăiță, câte anotimpuri sunt? Îl întreabă mama.
– Șase, pe cuvântul meu că sunt șase!
– Continuarea AICI.

Autorul recomandă:

Bancul de vineri | „iPhone-ul tău are lanternă?”

BANC | Bulă, Bubulina și scumpirile lui Bolojan

BANCUL ZILEI | Despre ce defect fizic este vorba?

BANC | Medicul, rudele și bătrânul putred de bogat

BANC | „Domnule Bulă, ce salariu doriți?”

BANC | „Șefule, am avut un vis tare urât. Eram amândoi în iad”

BANCUL ZILEI | Ce erau Adam și Eva, de fapt: englezi, francezi, chinezi sau români?

Mediafax
Vladimir Putin a comentat direct alegerile anulate din România
Digi24
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor și a „voinței poporului”: „Recurge la orice șiretlicuri”
Cancan.ro
Alertă MEDICALĂ în România! E focar de infecție: s-au înregistrat deja 150 de cazuri
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
Mediafax
ANM: Prognoza meteo. Temperaturi normale și ploi în creștere la final de octombrie
Click
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Surse: ANAF i-a luat casa lu Iohannis de la Sibiu. Inspectorii au forțat ușa, după ce fostul președinte nu a vrut să le dea cheia
Digi24
Kim Jong Un a declarat „război” femeilor cu implanturi mamare: riscă să ajungă în lagăre de muncă
Cancan.ro
Florin, livratorul de la Glovo care a emoționat o țară întreagă, declarații cu ochii în lacrimi după ce s-a strâns suma necesară pentru tratamentul iubitei
Ce se întâmplă doctore
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
observatornews.ro
Românii care îşi vând hainele pe internet, vizaţi de ANAF. Cine va primi notificări
StirileKanalD
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
KanalD
COD roșu de vânt puternic, ploi și ninsori. Prognoza meteo pentru vineri, 3 octombrie 2025: Unde ninge în acest moment
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cine e amendat dacă pietonul nu traversează pe trecere și e lovit de mașină? Regula din noul Codul Rutier 2025
Descopera.ro
O planetă fără Soare CONTRAZICE tot ce știau astronomii
Capital.ro
Traian Băsescu a răbufnit de furie. Dan Voiculescu a recunoscut după mulți ani: „A izbucnit, a lovit cu putere”
Evz.ro
Temperaturi sub pragul înghețului și ninsori viscolite la munte. Când se mai încălzește vremea
A1
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă în ziua cea mare
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Corneliu Botgros, noi dezvăluiri cu privire la fosta căsnicie cu mama copilului său, Adriana Ochișanu! Artistul a dat tot din casă, fără ascunzișuri
RadioImpuls
Gestul facut de Alexandra Cuhuteac, fosta iubita a lui Cristian Botgros la aproape un an de la moartea Andreei Cuciuc: "I-ai facut cel mai frumos cadou!"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
COVID-19 a revenit oficial în Franța, confirmă autoritățile sanitare