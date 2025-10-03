BANCUL ZILEI | „Mamă, mi-a căzut un dinte!”

Gândul.ro aduce zâmbetul pe buze cu bancul zilei. Un dialog între o mamă și fiul ei stârnește amuzamentul. Spor la râs!
– Mamă, mi-a căzut un dinte, o să vină Zâna Măseluță?
– Nu, nu vine.
– De ce, mamă?
– Pentru că îți cad dinții din cauza băuturii, ai 44 de ani, Valentine.
Discuție între Alinuța și Vasile.
Alinuța întreabă:
– Băi, Vasile, tu știi codul 5918?
Vasile răspunde:
– Nu! Mi-l zici tu?
Alinuța nu stă pe gânduri și îi răspunde:
– Bineînțeles, este cam așa: 5 minute de plăcere, 9 luni de așteptare, 18 ani de pensie alimentară și dacă intră la facultate, te-ai scos!
– Bună ziua. A murit mătușa mea Marghioala și aș vrea să îi dedic câteva cuvinte frumoase. Cât mă costă să pun anunțul la ziarul dumneavoastră?
– Bună ziua, 10 lei cuvântul.
– 10 lei? Ok, scrieți așa: „A murit Marghioala”.
– Orice anunț este…
Un băiețel de la o școală de cartier este mutat de mama sa la o școală cu pretenții. Pentru a fi admis, directorul vrea să îi pună câteva întrebări, să vadă dacă se încadrează în pretențiile școlii:
– Ia spune-mi, băiețel, câte anotimpuri sunt?
– Șase!
– Ești sigur?
– Da, șase!
– Mai gândește-te puțin…
– Șase sunt…!
Directorul îi spune mamei:
– Doamnă, mai bine îl întrebați dumneavoastră, că eu nu o scot la capăt cu el!
– Ia spune, Mihăiță, câte anotimpuri sunt? Îl întreabă mama.
– Șase, pe cuvântul meu că sunt șase!

