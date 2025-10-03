Prima pagină » Bancuri » Bancul de vineri | „iPhone-ul tău are lanternă?”

Bancul de vineri | „iPhone-ul tău are lanternă?”

03 oct. 2025, 07:08, Bancuri
Bancul de vineri |

Bancul de vineri are în centrul atenției una dintre funcționalitățile telefonului iPhone. Spor la râs!

– iPhone-ul tău are lanternă?
– Da!
– Asta e bine, pentru că venim să vă tăiem lumina.

Bancul de vineri |

Oferta pentru internet

– Alo?!?.. Bună ziua! Suntem de la Orange și dorim să vă facem o ofertă pentru internet!
– Hmmm… Nu cred că e mai bună decât oferta pe care o am!
– Scuzați-mă, dar… vezi continuarea.

Examen la facultatea de medicină

Examen la facultatea de medicină. Subiectul: „Scrieți patru avantaje ale alăptatului la sân”. Studentul habar nu are. Se holbează neajutorat la foaia de examen care în continuare e albă, imaculată. Ce să scrie? Oftează, se gândește: „Cat de greu poate să fie? E evident”.
În final se hotărăște. Ia pixul și scrie:
1. Laptele nu necesită fierbere.
2. Pisica… vezi continuarea.

Patru prieteni se cazează la hotel, câte doi în cameră

Patru prieteni în vacanță se cazează la hotel, câte doi în cameră. A doua zi de dimineață, unul dintre ei arăta nedormit, obosit ca vai de el.
– N-am putut să dorm deloc. Sforăie Vasile în ultimul hal. Toată noaptea am stat în fotoliu și m-am uitat la el.
Unul dintre ei zice:
– Lasă, că la noapte dorm eu cu Vasile, că la ce somn am eu, dorm fără probleme.
A doua zi apare și el tot rupt de somn:
– Băi, așa ceva nu se poate. Sforăie Vasile de te scoală din morți. Și eu tot în fotoliu am stat și m-am uitat la Vasile toată noaptea.
Cel care nu dormise cu Vasile zice:
– Hai, mă, că la noapte încerc și eu.
Următoarea dimineață apare ăsta odihnit, bine dispus. Ceilalți mirați:
– Cum ai reușit să dormi?
– Simplu. Aseară… vezi continuarea.

Autorul recomandă:

BANC | Bulă, Bubulina și scumpirile lui Bolojan

BANC | Aflat la volanul mașinii, Bulă oprește la semafor. Apare un cerșetor și îi cere o țigară

BANCUL ZILEI | Despre ce defect fizic este vorba?

BANCUL ZILEI | Ce erau Adam și Eva, de fapt: englezi, francezi, chinezi sau români?

BANC | Parola de la laptopul lui Bulă

Mediafax
Vladimir Putin a comentat direct alegerile anulate din România
Digi24
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor și a „voinței poporului”: „Recurge la orice șiretlicuri”
Cancan.ro
Alertă MEDICALĂ în România! E focar de infecție: s-au înregistrat deja 150 de cazuri
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
Mediafax
ANM: Prognoza meteo. Temperaturi normale și ploi în creștere la final de octombrie
Click
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Surse: ANAF i-a luat casa lu Iohannis de la Sibiu. Inspectorii au forțat ușa, după ce fostul președinte nu a vrut să le dea cheia
Digi24
Kim Jong Un a declarat „război” femeilor cu implanturi mamare: riscă să ajungă în lagăre de muncă
Cancan.ro
Florin, livratorul de la Glovo care a emoționat o țară întreagă, declarații cu ochii în lacrimi după ce s-a strâns suma necesară pentru tratamentul iubitei
Ce se întâmplă doctore
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
observatornews.ro
Românii care îşi vând hainele pe internet, vizaţi de ANAF. Cine va primi notificări
StirileKanalD
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
KanalD
COD roșu de vânt puternic, ploi și ninsori. Prognoza meteo pentru vineri, 3 octombrie 2025: Unde ninge în acest moment
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cine e amendat dacă pietonul nu traversează pe trecere și e lovit de mașină? Regula din noul Codul Rutier 2025
Descopera.ro
O planetă fără Soare CONTRAZICE tot ce știau astronomii
Capital.ro
Traian Băsescu a răbufnit de furie. Dan Voiculescu a recunoscut după mulți ani: „A izbucnit, a lovit cu putere”
Evz.ro
Temperaturi sub pragul înghețului și ninsori viscolite la munte. Când se mai încălzește vremea
A1
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă în ziua cea mare
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Corneliu Botgros, noi dezvăluiri cu privire la fosta căsnicie cu mama copilului său, Adriana Ochișanu! Artistul a dat tot din casă, fără ascunzișuri
RadioImpuls
Gestul facut de Alexandra Cuhuteac, fosta iubita a lui Cristian Botgros la aproape un an de la moartea Andreei Cuciuc: "I-ai facut cel mai frumos cadou!"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
COVID-19 a revenit oficial în Franța, confirmă autoritățile sanitare
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Iohannis a fost pus PREȘEDINTE de generalul Coldea”
08:00
Ion Cristoiu: „Iohannis a fost pus PREȘEDINTE de generalul Coldea”
EXCLUSIV Cu bugetul ciuruit, România cumpără 200 de TANCURI, care s-au dovedit ineficiente pe front. Ștefan Popescu explică adevăratul motiv al achiziției
08:00
Cu bugetul ciuruit, România cumpără 200 de TANCURI, care s-au dovedit ineficiente pe front. Ștefan Popescu explică adevăratul motiv al achiziției
ACTUALITATE Vântul a făcut prăpăd în București: zeci de mașini distruse de copacii căzuți, cabluri rupte, construcții avariate
07:50
Vântul a făcut prăpăd în București: zeci de mașini distruse de copacii căzuți, cabluri rupte, construcții avariate
ACTUALITATE Prognoză oficială a meteorologilor BBC Weather: Ce se întâmplă în toată România, începând de miercuri, 8 octombrie 2025
07:35
Prognoză oficială a meteorologilor BBC Weather: Ce se întâmplă în toată România, începând de miercuri, 8 octombrie 2025
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Călin Georgescu a fost omul RUȘILOR fără ca el să știe”
07:30
Ion Cristoiu: „Călin Georgescu a fost omul RUȘILOR fără ca el să știe”
DOCUMENTE EPOCA SOROS în România. Anul în care miliardarul „trece” la PUTERE. Cum s-a infiltrat rețeaua în mediul politic și justiția
07:30
EPOCA SOROS în România. Anul în care miliardarul „trece” la PUTERE. Cum s-a infiltrat rețeaua în mediul politic și justiția