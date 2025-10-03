Bancul de vineri | „iPhone-ul tău are lanternă?”

Bancul de vineri are în centrul atenției una dintre funcționalitățile telefonului iPhone. Spor la râs!

– iPhone-ul tău are lanternă?

– Da!

– Asta e bine, pentru că venim să vă tăiem lumina.

Oferta pentru internet

– Alo?!?.. Bună ziua! Suntem de la Orange și dorim să vă facem o ofertă pentru internet!

– Hmmm… Nu cred că e mai bună decât oferta pe care o am!

Examen la facultatea de medicină

Examen la facultatea de medicină. Subiectul: „Scrieți patru avantaje ale alăptatului la sân”. Studentul habar nu are. Se holbează neajutorat la foaia de examen care în continuare e albă, imaculată. Ce să scrie? Oftează, se gândește: „Cat de greu poate să fie? E evident”.

În final se hotărăște. Ia pixul și scrie:

1. Laptele nu necesită fierbere.

Patru prieteni se cazează la hotel, câte doi în cameră

Patru prieteni în vacanță se cazează la hotel, câte doi în cameră. A doua zi de dimineață, unul dintre ei arăta nedormit, obosit ca vai de el.

– N-am putut să dorm deloc. Sforăie Vasile în ultimul hal. Toată noaptea am stat în fotoliu și m-am uitat la el.

Unul dintre ei zice:

– Lasă, că la noapte dorm eu cu Vasile, că la ce somn am eu, dorm fără probleme.

A doua zi apare și el tot rupt de somn:

– Băi, așa ceva nu se poate. Sforăie Vasile de te scoală din morți. Și eu tot în fotoliu am stat și m-am uitat la Vasile toată noaptea.

Cel care nu dormise cu Vasile zice:

– Hai, mă, că la noapte încerc și eu.

Următoarea dimineață apare ăsta odihnit, bine dispus. Ceilalți mirați:

– Cum ai reușit să dormi?

