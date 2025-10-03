Bancul de vineri | „iPhone-ul tău are lanternă?”

Bancul de vineri are în centrul atenției una dintre funcționalitățile telefonului iPhone. Spor la râs!
– iPhone-ul tău are lanternă?
– Da!
– Asta e bine, pentru că venim să vă tăiem lumina.
– Alo?!?.. Bună ziua! Suntem de la Orange și dorim să vă facem o ofertă pentru internet!
– Hmmm… Nu cred că e mai bună decât oferta pe care o am!
– Scuzați-mă, dar…
Examen la facultatea de medicină. Subiectul: „Scrieți patru avantaje ale alăptatului la sân”. Studentul habar nu are. Se holbează neajutorat la foaia de examen care în continuare e albă, imaculată. Ce să scrie? Oftează, se gândește: „Cat de greu poate să fie? E evident”.
În final se hotărăște. Ia pixul și scrie:
1. Laptele nu necesită fierbere.
2. Pisica…
Patru prieteni în vacanță se cazează la hotel, câte doi în cameră. A doua zi de dimineață, unul dintre ei arăta nedormit, obosit ca vai de el.
– N-am putut să dorm deloc. Sforăie Vasile în ultimul hal. Toată noaptea am stat în fotoliu și m-am uitat la el.
Unul dintre ei zice:
– Lasă, că la noapte dorm eu cu Vasile, că la ce somn am eu, dorm fără probleme.
A doua zi apare și el tot rupt de somn:
– Băi, așa ceva nu se poate. Sforăie Vasile de te scoală din morți. Și eu tot în fotoliu am stat și m-am uitat la Vasile toată noaptea.
Cel care nu dormise cu Vasile zice:
– Hai, mă, că la noapte încerc și eu.
Următoarea dimineață apare ăsta odihnit, bine dispus. Ceilalți mirați:
– Cum ai reușit să dormi?
– Simplu. Aseară…
