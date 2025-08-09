Prima pagină » Bancuri » Bancul de sâmbătă | Adevărul după 50 de ani de căsătorie

09 aug. 2025, 09:08, Bancuri
Dacă e sâmbătă, atunci te delectăm cu un nou banc haios. De data aceasta, la 50 de ani de la căsătorie, Mitică, supărat, se decide să îi spună tot adevărul soției sale. Iată bancul! 

La 50 de ani de la căsătorie:

Nevastă, dacă mă superi, îți spun tot adevărul

Spune Mitică!

Să știi că acum 50 de ani, când te-am cunoscut, eu am fluierat după taxi, nu după tine…

Alte bancuri haioase

După ședință, il capo di tutti capi îl cheamă pe Ion, șeful mafiei românești, la el.

Auzi, Ioane, tu ai vilă din asta cu 2 etaje, cum am eu?

– Nu, răspunde Ion.

– Dar Mertzane ca ale mele ai?

– Nu.

– Dar lanț din ăsta gros cât 2 degete, de aur, ai?

– Nu.

Măi, păi ce mafiot ești tu? La congresul următor nu te aud nu ai ce ți-am zis azi, clar?

Merge Ion acasă și îl strigă pe servitorul lui, Ghiță.

Ghiță!!! Dărâmă ultimele 3 etaje de la casă, vinde elicopterele și cumpără Mertzane, iar câinele du-l în casă, lanțul lui trebuie -l port eu

Bulă, care fluviu este mai lung: Dunărea sau Mississippi?

Mississipi, doamna profesoară.

– Bravo, Bulă. Dacă știi cu cât este mai lung, îți dau nota 10. Măcar cu aproximație.

Știu exact! Este mai lung cu patru litere.

Cum s-au întors din luna de miere, proaspăta mireasă își și sună mama, care locuia într-un alt oraș.

– Cum au mers lucrurile, întreabă mama.

Ohh, mamă, luna de miere a fost grozavă, am petrecut momente pline de romantism, tandrețe și iubire. A fost totul la superlativ. Dar mamă, pe drum la întoarcere, Ion a început să folosească un limbaj terifiant. Chestii pe care nu le-am auzit în viața mea. Cele mai groaznice cuvinte care pot exista. Trebuie vii iei acasă. Te rog, mamăspune Maria, suspinând.

– Dar, dragădespre ce cuvinte vorbești?

– Nu pot spune, mamă, sunt atât de îngrozitoare, te rog… vino și ia-mă acasă!

Draga mea, trebuie -mi spui ce anume te-a supărat. Spune-i mamei tale, ce cuvinte a folosit?

Încă suspinând, mireasa spune:

Mamă, cuvinte precum: curățenie, spălat, gătit, călcat!

