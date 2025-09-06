Bancul de sâmbătă | Pilule pentru potență

Ziua de sâmbătă vă aduce un nou banc și poftă de râs. De data aceasta, este vorba de un individ care merge la doctor ca să-i dea pilule de potență. Finalul e apoteotic!

Unul mai slab de măduvă se duce la doctor și îl roagă să-i dea niște pilule pentru potență. Doctorul îi dă pilulele respective și îi spune să vină din nou după ce le încearcă. Înainte de întâlnire, bagă ăsta pe gât câteva pilule și…

A doua zi la doctor:

-Cum a fost?

-A, foarte bine! Pe masă, în bucătărie, pe mașina de spălat, sub duș, pe pat, sub pat, unde s-a putut…

–Și ea ce-a zis?

-A, ea? Ea n-a venit!

Alte bancuri haioase

Bulă o face pe miliardarul pe Aeroportul Otopeni și își ia pizza. A văzut cu ochii lui: 50 de lei o felie de pizza. Nu s-a putut abține și și-a luat. A dat 50 de lei pe felia de pizza și a mai pus încă 200 de lei, spre uimirea vânzătoarei, care l-a întrebat:

– Domnule Bulă, dar ăștia 200 de lei pentru ce sunt?

– Ca să îmi dați și un șezlong, să mă simt ca la Mamaia, că anul ăsta nu am apucat să merg!

Cu o zi înaintea nunții, mirele îl abordează discret pe preotul care urma să oficieze slujba:

– Uite, părinte, hai să ne înțelegem. Îți dau 100 de lei dacă schimbi puțin jurămintele.

Aș aprecia foarte mult dacă atunci când ajungi la partea aia în care trebuie să jur că o să o iubesc, respect și că o să îi fiu devotat pentru tor restul vieții, nu o mai zici.

Treci și dumneata peste.

Mirele îi pasează preotului banii și pleacă bucuros că a rezolvat o problemă.

În ziua nunții, când vine momentul pentru jurământul mirelui, preotul se uită în ochii bărbatului și spune:

– Juri să te târăști la picioarele ei, să îi asculți fiecare poruncă și fiecare dorință, să îi servești micul dejun în pat în fiecare dimineață, să îi servești micul dejun în pat în fiecare dimineață de acum înainte și până când moartea vă va despărți, și juri în fața Domnului și în fața soției tale că nu te vei uita niciodată la altă femeie, atât cât veți fi în viață?

Tânărul mire se albește la față, înghite greu, se uită în jur și zice cam fără voce:

– Da. Apoi se apleacă spre preot și îi spune printre dinți:

– Am crezut că avem o înțelegere!

Preotul îi pune bancnota de 100 de lei înapoi în mână și îi șoptește:

– Aveam, dar ea mi-a făcut o ofertă mai bună!

Autorul recomandă:

