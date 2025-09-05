Bancul de vineri: interviul de angajare al lui Iuda. Dialogul scurt stârnește amuzamentul. Spor la râs!
Iuda la un interviu de angajare:
– Ce te recomandă pentru acest job?
– Experiența în vânzări.
Un bărbat de vârsta a doua a mers la amanta sa. În scară, unde locuia respectiva, vede următorul anunt: „Liftul nu functionează”.
Amanta locuia la etajul 15, dar omul, dornic de a trăi clipe frumoase, și-a zis:
„Mare lucru, pe aripile dragostei ajung și pe Lună!”.
Până la etajul 3 a urcat din fugă.
Pe la etajul 6 deja mergea la pas greoi.
La etajul 8… vezi continuarea.
Bulă și Ștrulă, doi bețivi notorii. La un moment dat, Ștrulă întreabă:
– Bulă, care boală ți se pare mai gravă: Parkinson sau Alzheimer?
– Eu zic că este mai bine să ai Parkinson.
– Cum așa?
– Continuarea AICI.
O bunicuță mică și cochetă urcă într-un autobuz aglomerat și se oprește în fața unei tinere care stătea jos. Ținându-se cu mâna de piept, ea spune:
– Dacă ai ști doar… ce am, mi-ai da locul tău.
Tânăra, simțind parcă suferința bătrânei, se ridică și îi cedează locul. Odată așezată, bătrâna o vede pe tânără cum scoate un evantai și începe să-și facă vânt.
– Dacă ai ști doar… ce am, mi-ai da și evantaiul ăla.
După 15 minute, bătrâna se ridică și strigă spre șofer:
– Vreau să cobor aici!
Șoferul îi răspunde că o va lăsa la următorul colț și că nu poate să oprească în trafic. Strângându-se cu mâna de piept, bătrâna îi spune:
– Dacă ai ști doar… ce am, ai… vezi continuarea.
După ședință, il capo di tutti capi îl cheamă pe Ion, șeful mafiei românești, la el.
– Auzi, Ioane, tu ai vilă din asta cu 2 etaje, cum am eu?
– Nu, răspunde Ion.
– Dar Mertzane ca ale mele ai?
– Nu.
– Dar lanț din ăsta gros cât 2 degete, de aur, ai?
– Nu.
– Măi, păi ce mafiot ești tu? La congresul următor să nu te aud că nu ai ce ți-am zis azi, clar?
Merge Ion acasă… vezi continuarea.
