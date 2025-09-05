Bancul de vineri: interviul de angajare al lui Iuda. Dialogul scurt stârnește amuzamentul. Spor la râs!

Iuda la un interviu de angajare:

– Ce te recomandă pentru acest job?

– Experiența în vânzări.

Amanda și liftul nefuncțional

Un bărbat de vârsta a doua a mers la amanta sa. În scară, unde locuia respectiva, vede următorul anunt: „Liftul nu functionează”.

Amanta locuia la etajul 15, dar omul, dornic de a trăi clipe frumoase, și-a zis:

„Mare lucru, pe aripile dragostei ajung și pe Lună!”.

Până la etajul 3 a urcat din fugă.

Pe la etajul 6 deja mergea la pas greoi.

La etajul 8… vezi continuarea.

Dilemă medicală: Parkinson sau Alzheimer?

Bulă și Ștrulă, doi bețivi notorii. La un moment dat, Ștrulă întreabă:

– Bulă, care boală ți se pare mai gravă: Parkinson sau Alzheimer?

– Eu zic că este mai bine să ai Parkinson.

– Cum așa?

– Continuarea AICI.

Bancul de vineri: Bunicuța cochetă care se plânge într-un autobuz

O bunicuță mică și cochetă urcă într-un autobuz aglomerat și se oprește în fața unei tinere care stătea jos. Ținându-se cu mâna de piept, ea spune:

– Dacă ai ști doar… ce am, mi-ai da locul tău.

Tânăra, simțind parcă suferința bătrânei, se ridică și îi cedează locul. Odată așezată, bătrâna o vede pe tânără cum scoate un evantai și începe să-și facă vânt.

– Dacă ai ști doar… ce am, mi-ai da și evantaiul ăla.

După 15 minute, bătrâna se ridică și strigă spre șofer:

– Vreau să cobor aici!

Șoferul îi răspunde că o va lăsa la următorul colț și că nu poate să oprească în trafic. Strângându-se cu mâna de piept, bătrâna îi spune:

– Dacă ai ști doar… ce am, ai… vezi continuarea.

Ion, șeful mafiei din România

După ședință, il capo di tutti capi îl cheamă pe Ion, șeful mafiei românești, la el.

– Auzi, Ioane, tu ai vilă din asta cu 2 etaje, cum am eu?

– Nu, răspunde Ion.

– Dar Mertzane ca ale mele ai?

– Nu.

– Dar lanț din ăsta gros cât 2 degete, de aur, ai?

– Nu.

– Măi, păi ce mafiot ești tu? La congresul următor să nu te aud că nu ai ce ți-am zis azi, clar?

Merge Ion acasă… vezi continuarea.

Autorul recomandă:

BANC | „Bulă, te lepezi de Satana?”

BANCUL ZILEI | Grupul de femei frumoase

BANCUL ZILEI | Conversație cu părinții după prima întâlnire

BANCUL ZILEI | SMS: „Bună pisi. Ce zici, ne vedem în seara asta?”

BANCUL ZILEI | „Domnule doctor, pot să mănânc cârnați afumați?”