„Operațiunea Buletinul”. Se sistează plata alocațiilor pentru copiii moldoveni care dețin cetățenie română? Răspunsul Ministerului Muncii pentru Gândul

O modificare legislativă aplicată în anul 2023 în România, care vizează evidența populației, a dus la pierderea valabilității cărților de identitate în cazul a peste 160 de mii de persoane. Aproximativ 66% (peste 100.000) aparțineau persoanelor născute în Republica Moldova. Legea limitează la cel mult zece persoane luarea în spațiu de către proprietari, în afara familiei extinse. Există însă o lagătură și cu copiii cu dublă cetățenie, română și moldoveană, care ar putea risca să piardă alocația, conform legii. Ce se va întâmpla?

Autoritățile române declanșează mai mule operațiuni administrative de verificare a domiciliului și reședinței. Acțiunea cunoscută drept „operațiunea Buletinul” vizează, în principal, combaterea fenomenului în care un număr mare de persoane își declarau domiciliul la aceeași adresă, uneori ajungând chiar la mii de persoane, pentru a obține acte de identitate. Drept urmare, una dintre principalele preocupări ale cetățenilor moldoveni care au rămas fără buletin se referă la alocațiile acordate copiilor care dețin cetățenia română: sunt acestea afectate de anularea cărții de identitate a părinților? Pentru a clarifica situația, Gândul a transmis o solicitare către Ministerul Muncii și a cerut detalii privind impactul juridic și administrativ asupra prestațiilor sociale către țara vecină.

Într-un răspuns oficial pentru Gândul, Ministerul Muncii a transmis că plata alocației de stat pentru un copil cu cetățenie română nu poate fi încetată ca urmare a problemelor legate de actele de identitate ale părintelui, întrucât acesta nu constituie motiv de încetare.

Potrivit art.1 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, alocația de stat se acordă tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani care au cetățenia română, fără nicio formă de discriminare, precum și tinerilor peste 18 ani care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, până la finalizarea acestora.

În cazul copiilor care au dublă cetățenie (română și a Republicii Moldova), dreptul la alocația de stat este acordat exclusiv în baza calității de cetățean român, celelalte cetățenii neavând relevanță din punct de vedere legal.

Ministerul precizează că anularea actului de indentitate românesc nu duce la pierderea alocației copilului, ci doar la imposibilitatea încasării banilor de către acel părinte.

„În cazul în care părinților li s-a anulat sau retras buletinul de identitate românesc ne aflăm în situația în care reprezentantul legal se află temporar în imposibilitatea de a primi alocaţia de stat pentru copii, fără pierderea calităţii de reprezentant legal, situație reglementată de art. 17 din HG nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, conform art. 17 din HG nr. 577/2008, în cazul în care reprezentantul legal se află temporar în imposibilitatea de a primi alocaţia de stat pentru copii, fără pierderea calităţii de reprezentant legal, plata acesteia se poate face celuilalt părinte, unui alt reprezentant legal sau, după caz, unei persoane împuternicite prin procură specială cu precizarea că mandatarul are obligaţiile ce revin reprezentantului legal, inclusiv pe aceea de a anunţa în termen agenției teritoriale orice schimbare intervenită în situaţia reprezentantului legal sau a copilului, de natură să suspende ori să înceteze acordarea drepturilor.

Pentru solicitarea şi primirea drepturilor restante, persoana împuternicită depune la agenția teritorială de domiciliu cererea de acordare a drepturilor, însoţită de copia procurii speciale”, au transmis autoritățile.

Potrivit informațiilor furnizate de către Ministerul Muncii, în situația în care părintele obține ulterior un nou act de identitate românesc, emis de autoritățile competente dintr-un alt județ, reluarea plății alocației de stat pentru copil nu se face automat.

Pentru stabilirea sau reluarea dreptului este necesară depunerea unei noi cereri la primăria unității administrativ-teritoriale de domiciliu sau reședință, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

În cazul în care noua adresă de domiciliu se află în aria de competenţă a altei agenții teritoriale, agenția teritorială care a efectuat plata până la apariţia modificării procedează la încetarea plăţii şi comunică în scris agenției teritoriale din judeţul de domiciliu al titularului datele necesare în vederea reluării plăţii, menţionând obligatoriu ultima lună pentru care s-a efectuat plata, cuantumul, precum şi suma restantă defalcată pe fiecare lună.

Când poate fi suspendată alocația de stat pentru un copil cu cetățenie română

Suspendarea alocației de stat pentru un copil cu cetățenie română, ca urmare a problemelor legate de actele de identitate ale părintelui poate avea loc în urma constatării din oficiu sau a informării cu privire la apariția acestei situații de către reprezentantul legal al copilului, conform art.18 alin.(1) din HG nr. 577/2008, care prevede:

„Reprezentantul legal al copilului sau, după caz, tânărul este obligat să comunice în scris direcţiei teritoriale orice modificare intervenită, de natură să determine încetarea, suspendarea sau modificarea plăţii drepturilor de alocaţie de stat pentru copii, în termen de 15 zile de la apariţia acestora”, a mai precizat Ministerul Muncii.

În lupta cu oligarhii ruși, România a lăsat fără buletine peste 100.000 de moldoveni

În ianuarie 2026, polițiști de frontieră din Iași și Sighetu Marmației, împreună cu procurori din cadrul Parchetului General, au făcut 73 de percheziții la locuințele unor persoane din județul Botoșani, într-un dosar care vizează obținerea de acte de identitate românești false.

Potrivit unui comunicat al Parchetului General, operațiunea are loc în continuarea activităților derulate pentru destructurarea unei rețele care furniza documente de identitate românești neconforme cu realitatea pentru persoane din Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă.

Concomitent cu perchezițiile din Botoșani, polițiștii de frontieră au desfășurat o acțiune în cadrul căreia au fost verificate 104 adrese unde figurează cu domiciliu cetățeni originari din Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă, în vederea stabilirii situațiilor în care persoanele în cauză nu locuiesc efectiv la adresele declarate, precum și verificarea corectitudinii datelor comunicate autorităților competente.

Adresele care fac obiectul mandatelor de percheziție au fost stabilite în mod fictiv ca domicilii ale unor cetățeni din spațiul ex-sovietic prin intermediul unor contracte de închiriere false/falsificate.

Ministrul de Externe de la Chișinău: „Nu avem pârghii”

Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a declarat că autoritățile Republicii Moldova nu au pârghii de intervenție în deciziile ce țin de politica internă a României, inclusiv în ceea ce privește anularea unor cărți de identitate românești eliberate cetățenilor născuți în Republica Moldova, transmiste TVR Moldova.

„Mesajul nostru către cetățeni a fost de fiecare dată să se asigure că au cel puțin o alternativă. Dacă există riscul ca buletinul românesc să nu mai fie valabil, este bine să existe un act de călătorie – fie pașaportul Republicii Moldova, fie cel românesc – pentru a evita situații complicate”, a precizat Mihai Popșoi.

