Prima pagină » Bancuri » Bancul de sâmbătă | „Se vede că ești însurat”

Bancul de sâmbătă | „Se vede că ești însurat”

13 sept. 2025, 10:25, Bancuri
Bancul de sâmbătă | „Se vede că ești însurat”

Începe dimineața de sâmbătă cu un zâmbet! GÂNDUL.RO îți înseninează ziua cu bancul „Se vede că ești însurat”.

– Se vede că eşti însurat, ai mereu cămăşile perfect călcate.

– Da, este primul lucru pe care soţia m-a învăţat să-l fac.

Să râdem în continuare:

Bulă se angajează matelot pe iahtul lui Bill Gates

Cu ocazia împlinirii majoratului fetei lui, Bill organizează o mega petrecere pe vas, în Marea Caraibelor.

În aplauzele si laudele tuturor, fata se dezbracă și sare în apă, pentru a le arăta tuturor, cât de frumoasă și bună înotătoare este.

La un moment dat, toată lumea rămâne îngrozită: Un rechin se apropia cu mare viteză de fată. Fata observă și ea rechinul și începe să înoate, cu putere, spre vas.

Bill, înnebunit, începe:

– Un milion de dolari cui îmi salvează fata!

Nimeni nu are curaj.

– Zece milioane de dolari! Tot nimeni nu îndrăznește.

– Toată averea mea și fata de soție!

Atunci se aude un bâldâbâc în apă, rechinul se sperie și fuge, iar Bulă apare pe punte, cu fata în brațe.

– Bulă, mi-ai salvat fata! Toată averea mea și fata îți aparțin!

– Te dau naibii cu fata ta și cu toată averea ta! Mie spune-mi cine-mi făcu vânt în apă, că-l omor!

În junglă

Leul se trezește într-o dimineață simțindu-se cu adevărat important. Iese la plimbare și întâlnește o maimuță pe care o întreabă:

– Care este animalul cel mai de temut din junglă?

Maimuța, tremurând, zice:

– Măria Ta, leule!

Mai târziu întâlnește o antilopă și o întreabă:

– Care este animalul cel mai de temut din savană?

Antilopa, tremurând, zice:

– De departe Măria Dumneavoastră, leule!

Mai încolo, leul întâlnește un elefant și întreabă:

– Care este animalul cel mai fioros din junglă?

Ca din pușcă, elefantul încolăcește leul cu trompa și începe să-l izbească de copacii din stânga și din dreapta. Și tot așa de câteva ori, după care îl aruncă de pământ și începe să sară pe el cu toate cele patru picioare ale sale.

Când îi dă drumul, leul se trase deoparte, se scutură de praf și, încă amețit, zice:

– Și tu, elefantule! Numai din cauză că nu știi răspunsul, nu trebuie să îți ieși în halul ăsta din pepeni!

BANC | Bulă plasează un anunţ la matrimoniale

Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale.

– Ce aţi vrea să scrieţi în anunţ?

– „Mic de statură, grăsuţ. Caut blonde, înalte, cu pieptul mare, exclusiv pentru făcut dragoste. Fără obligaţii”.

– Domnule Bulă, mă cam îndoiesc că… — Continuarea aici

BANC | Bulă, la sfârşitul anului școlar: „Mamă, eşti o femeie norocoasă!”

La sfârşitul anului școlar, Bulă îi spune mamei sale:
– Mamă, eşti o femeie norocoasă!
– De ce, fiule?
– Nu mai trebuie să-mi … Continuarea aici

BANC | „Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!”

Bulă are bicicletă nou. Într-o zi, vine la mama lui fericit:

– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!

– Bravo, Bulă! Dar ai grijă să nu cazi!

Mai trec câteva zile, iar vine Bulă la mama lui:

– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără … — Continuarea aici

Citește și alte bancuri:

BANCUL ZILEI | Într-o noapte, Bulă sună speriat la 112: „Alo, Salvarea?!”

BANC | Mama își duce fiica la ginecolog. Medicul le scrie următoarele diagnostice: mamei-HP, fiicei-HHP

BANCUL ZILEI | „50 de lei, pentru două minute de muncă?”

BANC | Bulă și Ștrulă vor să treacă granița spre Ungaria, dar fără să-i prindă vameșii

BANC | Bulă merge la oftalmolog, care îi arată pe tablă literele: C Z W N O S T A X C Z

Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Digi24
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Cancan.ro
Iasmina, adolescenta de 15 ani care s-a electrocutat în baie, A MURIT. Familia e devastată!
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
Adevarul
De ce se urăsc visceral rușii și ucrainenii? Un fost șef al spionilor români explică paradoxul care le scapă altor analiști
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Click
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
Wowbiz
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Digi24
Ce înseamnă mesajul ciudat al șefului FBI către Charlie Kirk, după asasinarea influencerului lui Trump
Cancan.ro
Motivul REAL pentru care familia Irynei, ucraineanca de 23 de ani înjunghiată mortal în tren, a refuzat repatrierea
Ce se întâmplă doctore
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
observatornews.ro
Filmul morţii lui Răzvan, băiatul de 13 ani care s-a stins pe treptele şcolii, în timp ce îşi aştepta mama
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
Autorul asasinatului lui Charlie Kirk a fost prins! Tânărul de 22 de ani a fost predat autorităților de propriul tată, polițist cu experiență de peste trei decenii
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Descopera.ro
Care sunt cele mai sănătoase ouă: ALBE sau MARO?
Capital.ro
Ce se întâmplă cu afacerile Elenei Udrea după ce a ieșit din închisoare. Magistrații vor lua decizia
Evz.ro
Florin Dumitrescu, la un pas de înec în vacanță: Mi-a intrat apă în nas și mi-am spart timpanul
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Motivul halucinant pentru care bărbatul din SUA a ucis-o cu sânge rece pe Iryna Zarutska, o tânără din Ucraina, în văzul tuturor, în metrou! Acesta suferea de probleme psihice
RadioImpuls
VIDEO AȘA NU AI MAI VĂZUT-O NICIODATĂ! Concurenta din Casa Iubirii, în ipostaze care au lăsat publicul MASCĂ. Postarea a dezlănțuit reacții vehemente: "Cum să nu fie invidioasă Veronica". TRANSFORMAREA Alexandrinei a șocat susținătorii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
O misiune NASA a detectat o forță misterioasă care afectează Soarele
ACTUALITATE Diana Buzoianu l-a DEMIS pe directorul Apelor Române. „Este nevoie să aducem transparență”
09:59
Diana Buzoianu l-a DEMIS pe directorul Apelor Române. „Este nevoie să aducem transparență”
SPORT Rapidiștii au atacat arbitrajul, după remiza cu U Cluj. „E penalty. O să iasă Nelutu Sabău și o să ne spună cum s-a inventat apa”
09:21
Rapidiștii au atacat arbitrajul, după remiza cu U Cluj. „E penalty. O să iasă Nelutu Sabău și o să ne spună cum s-a inventat apa”
Podcastul „Altceva cu Adrian Artene” revine cu un nou sezon! Primul invitat: ministrul Culturii András Demeter
09:05
Podcastul „Altceva cu Adrian Artene” revine cu un nou sezon! Primul invitat: ministrul Culturii András Demeter
FINANCIAR Agenția MOODY’S: România rămâne printre ţările recomandate pentru investiţii, dar cu perspectivă negativă
08:57
Agenția MOODY’S: România rămâne printre ţările recomandate pentru investiţii, dar cu perspectivă negativă
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 708. Germania, Franța și Marea Britanie cer Israelului „să înceteze imediat operațiunile militare în Gaza”
08:14
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 708. Germania, Franța și Marea Britanie cer Israelului „să înceteze imediat operațiunile militare în Gaza”