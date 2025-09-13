Bancul de sâmbătă | „Se vede că ești însurat”

Începe dimineața de sâmbătă cu un zâmbet! GÂNDUL.RO îți înseninează ziua cu bancul „Se vede că ești însurat”.

– Se vede că eşti însurat, ai mereu cămăşile perfect călcate.

– Da, este primul lucru pe care soţia m-a învăţat să-l fac.

Să râdem în continuare:

Bulă se angajează matelot pe iahtul lui Bill Gates

Cu ocazia împlinirii majoratului fetei lui, Bill organizează o mega petrecere pe vas, în Marea Caraibelor.

În aplauzele si laudele tuturor, fata se dezbracă și sare în apă, pentru a le arăta tuturor, cât de frumoasă și bună înotătoare este.

La un moment dat, toată lumea rămâne îngrozită: Un rechin se apropia cu mare viteză de fată. Fata observă și ea rechinul și începe să înoate, cu putere, spre vas.

Bill, înnebunit, începe:

– Un milion de dolari cui îmi salvează fata!

Nimeni nu are curaj.

– Zece milioane de dolari! Tot nimeni nu îndrăznește.

– Toată averea mea și fata de soție!

Atunci se aude un bâldâbâc în apă, rechinul se sperie și fuge, iar Bulă apare pe punte, cu fata în brațe.

– Bulă, mi-ai salvat fata! Toată averea mea și fata îți aparțin!