BANCUL de vineri | Ghidul și castelul medieval

Bancul de vineri este despre ghidul unui castel medieval, care încearcă să explice mai multe aspecte unui grup de turiști. Citește-l și vezi cum a decurs dialogul…

Într-un castel medieval, ghidul îi conduce pe turişti pe nişte scări întortocheate, coborînd tot mai jos şi mai jos. Undeva, la capătul labirintului, apare o uşă pe care scrie „Camera de tortură”. Intră cu toţii; înăuntru o mulţime de schelete, unele mai noi, altele mai vechi… Turiştii întreabă:

– Ale cui sînt rămăşiţele?

Ghidul răspunde:

– Legenda spune că aici şi-au găsit sfîrşitul turiştii care n-au dat bacşiş ghidului… dar asta este doar o legendă…

Trei candidați dau examenul de conducere

Trei candidați dau examenul de conducere. Instructorul care îi examinează îi întreabă:

– Fiecare să-și imagineze că este la munte și rulează pe un drum îngust cu 80 km/h. În stânga e muntele, în dreapta e prăpastia. Deodată, apar în față o tânără și o bătrânică. Ce călcați?

– Baba, că e păcat de puștoaică, a răspuns primul.

– Fata, că mai are șanse de supraviețuire după accident, răspunde al doilea.

– Pe amândouă, că…

Bancul de vineri. Zvonul din firmă

Prin firmă circulă un zvon: secretara a născut un copil care seamănă ca două picături de apă cu directorul. Auzind asta, directorul își cheamă șoferul și îi spune:

– Te duci la maternitate și afli, cât se poate de discret, care-i treaba cu copilul secretarei și de ce vorbește lumea că seamănă cu mine. Eu, unul, n-am avut de-a face cu ea.

Șoferul pleacă la maternitate și, la întoarcere, se prezintă la director.

– Care-i situația? – întreabă directorul.

