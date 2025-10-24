Prima pagină » Bancuri » BANCUL de vineri | Ghidul și castelul medieval

BANCUL de vineri | Ghidul și castelul medieval

24 oct. 2025, 07:25, Bancuri
BANCUL de vineri | Ghidul și castelul medieval

Bancul de vineri este despre ghidul unui castel medieval, care încearcă să explice mai multe aspecte unui grup de turiști. Citește-l și vezi cum a decurs dialogul…

Într-un castel medieval, ghidul îi conduce pe turişti pe nişte scări întortocheate, coborînd tot mai jos şi mai jos. Undeva, la capătul labirintului, apare o uşă pe care scrie „Camera de tortură”. Intră cu toţii; înăuntru o mulţime de schelete, unele mai noi, altele mai vechi… Turiştii întreabă:
– Ale cui sînt rămăşiţele?
Ghidul răspunde:
– Legenda spune că aici şi-au găsit sfîrşitul turiştii care n-au dat bacşiş ghidului… dar asta este doar o legendă…

Să râdem în continuare:

Vezi și BANC | Bulă: „Bubulino, de ce sunt mereu ultimul care aflu ce se întâmplă în casa asta?”

Trei candidați dau examenul de conducere

Trei candidați dau examenul de conducere. Instructorul care îi examinează îi întreabă:
– Fiecare să-și imagineze că este la munte și rulează pe un drum îngust cu 80 km/h. În stânga e muntele, în dreapta e prăpastia. Deodată, apar în față o tânără și o bătrânică. Ce călcați?
– Baba, că e păcat de puștoaică, a răspuns primul.
– Fata, că mai are șanse de supraviețuire după accident, răspunde al doilea.
– Pe amândouă, că…
CONTINUAREA se află AICI.

Vezi și BANCUL ZILEI | Fostul elev al lui Iohannis

Vezi și BANC | De ce nu face Bulă al cincilea copil?

Bancul de vineri. Zvonul din firmă

Prin firmă circulă un zvon: secretara a născut un copil care seamănă ca două picături de apă cu directorul. Auzind asta, directorul își cheamă șoferul și îi spune:
– Te duci la maternitate și afli, cât se poate de discret, care-i treaba cu copilul secretarei și de ce vorbește lumea că seamănă cu mine. Eu, unul, n-am avut de-a face cu ea.
Șoferul pleacă la maternitate și, la întoarcere, se prezintă la director.
– Care-i situația? – întreabă directorul.
– Continuarea AICI.

Mediafax
Florin Manole, despre pensiile magistraților: Soluția este impozitarea progresivă a veniturilor
Digi24
VIDEO Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul în casa tinerei de 23 de ani
Cancan.ro
Ce au găsit anchetatorii lângă mașina Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți morți în zona Lacului Frumoasa 😲 ⤵️
Prosport.ro
FOTO. Vedeta lui Dan Șucu se iubește cu cumnata unui celebru manelist
Adevarul
Cine este amanta propagandistului preferat al lui Putin. Câștigurile obținute din relația cu Vladimir Soloviov
Mediafax
Explozia din Rahova a distrus și mașini parcate lângă bloc, nu numai vieți și locuințe. Câte dosare de pagubă au deschis asigurătorii în zonă
Click
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
Ilie Bolojan și-a pus diplomele de absolvire și de inginer pe Facebook, după ce s-a speculat că din CV îi lipsesc niște ani de studii
Cancan.ro
Primele poze cu Cristina Pucean. BDLP-ule, BDLP-ule, ce i-ai făcut…
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Fructul care s-a scumpit de trei ori faţă de anul trecut din cauza îngheţului din primăvară
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Care ar fi, de fapt, adevărul din spatele morții lui Tony și a Biankăi: „A fost ceva premeditat” Noi detalii ies la iveală
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cutie manuală sau automată? Vezi care sunt cele mai ieftine mașini în 2025!
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE cel mai mare satelit al lui Saturn
Capital.ro
Dezvăluire despre Gheorghe Dincă. Legătura cu un alt criminal celebru, închis tot în România. Totul s-a redus la bani
Evz.ro
Cum își scuză Anda Adam „vedetismul”. Probleme la Asia Express
A1
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Pilotul care putea ajunge în Formula 1 și-a recunoscut crima. Motivul pentru care și-a ucis tatăl este de-a dreptul HALUCINANT. A uimit autoritățile
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Ce bine-i să faci dragoste cu soțul tău, când copilul e la școală!
Descopera.ro
Vaticanul va returna zeci de artefacte culturale comunităților indigene din Canada
Cum arată Wikipedia în epoca ChatGPT: Editorii voluntari formează un bastion împotriva fenomenului „AI slop”
TEHNOLOGIE Cum arată Wikipedia în epoca ChatGPT: Editorii voluntari formează un bastion împotriva fenomenului „AI slop”
EXCLUSIV Guvernul pune LACĂTUL pe cultură. „Băgați cultura în dubă” a devenit realitate sub mandatul lui Bolojan. Sute de spectacole anulate, muzee închise, instituții de cultură pe avarie
Guvernul pune LACĂTUL pe cultură. „Băgați cultura în dubă” a devenit realitate sub mandatul lui Bolojan. Sute de spectacole anulate, muzee închise, instituții de cultură pe avarie
POLITICĂ Cătălin Drulă și-a lansat sloganul pentru candidatura la Primăria Capitalei: „Nicușor Dan”. Fostul șef USR îi rostește numele obsesiv. Gândul i-a urmărit toate intervențiile dintr-o zi. Iată de câte ori l-a invocat pe Nicusor Dan
Cătălin Drulă și-a lansat sloganul pentru candidatura la Primăria Capitalei: „Nicușor Dan”. Fostul șef USR îi rostește numele obsesiv. Gândul i-a urmărit toate intervențiile dintr-o zi. Iată de câte ori l-a invocat pe Nicusor Dan
ANALIZĂ Lecția de maghiară. Ungaria ne-a SUFLAT afaceri de 5 miliarde de euro și a investit 10 miliarde de euro în Transilvania în ultimii 10 ani. Ce miză are Viktor ORBAN
Lecția de maghiară. Ungaria ne-a SUFLAT afaceri de 5 miliarde de euro și a investit 10 miliarde de euro în Transilvania în ultimii 10 ani. Ce miză are Viktor ORBAN
EVENIMENT Nicușor Dan îi pune în dificultate pe liderii PNL, USR și UDMR: NU vrea referendum pe pensiile magistraților
Nicușor Dan îi pune în dificultate pe liderii PNL, USR și UDMR: NU vrea referendum pe pensiile magistraților