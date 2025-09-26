Bancul de vineri | „Tată, când ți-ai dat seama că mama este aleasa?”

A venit și ziua de vineri, ultima de muncă pe această săptămână, așa că dimineața poate începe cu un banc amuzant, care să facă timpul să treacă mai repede. Ce răspunde tatăl când fiul vrea să afle cum și-a dat seama că mama este „aleasa”.

– Tată, când ți-ai dat seama că mama este aleasa?

– Când a rămas gravidă și m-a prins bunică-tu în aeroport.

Să râdem în continuare:

Bulă se angajează matelot pe iahtul lui Bill Gates

Cu ocazia împlinirii majoratului fetei lui, Bill organizează o mega petrecere pe vas, în Marea Caraibelor.

În aplauzele si laudele tuturor, fata se dezbracă și sare în apă, pentru a le arăta tuturor, cât de frumoasă și bună înotătoare este.

La un moment dat, toată lumea rămâne îngrozită: Un rechin se apropia cu mare viteză de fată. Fata observă și ea rechinul și începe să înoate, cu putere, spre vas.

Bill, înnebunit, începe:

– Un milion de dolari cui îmi salvează fata!

Nimeni nu are curaj.

– Zece milioane de dolari! Tot nimeni nu îndrăznește.

– Toată averea mea și fata de soție!

Atunci se aude un bâldâbâc în apă, rechinul se sperie și fuge, iar Bulă apare pe punte, cu fata în brațe.

– Bulă, mi-ai salvat fata! Toată averea mea și fata îți aparțin!