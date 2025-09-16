Prima pagină » Bancuri » BANCUL ZILEI | „Aș avea nevoie de o zi liberă, sunt bolnav”

„Domnule, aș avea nevoie de o zi liberă, sunt bolnav!
– Eu când sunt bolnav, o sărut pe soția mea si îmi revin imediat, încearcă!
– Ok, șefu!
– Ai încercat? – Da, am încercat. La început a ezitat soția dumneavoastră, dar apoi a început să-i placă si acum mă simt mult mai bine! Mulțumesc!”

