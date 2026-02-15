Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Prezența în SUA a lui Nicușor Dan ar fi considerată o sfidare la adresa Europei”

Malina Maria Fulga
15 feb. 2026, 07:00, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre o posibilă vizită a președintelui Nicușor Dan în Statele Unite ale Americii, pe care publicistul nu o consideră de bun augur. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, Ion Cristoiu susține că Nicușor Dan nu va merge în vizită oficială în SUA, deoarece, date fiind tensiunile actuale din Occident, acest lucru, spune invitatul, ar reprezenta un act de sfidare la adresa Bruxelles-ului. Excepție face, afirmă sarcastic Cristoiu, cazul în care acesta ar primi aprobarea din partea șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Din punctul meu de vedere, ar trebui să nu se ducă. Prezența, chiar și acolo, este considerată de Europa o sfidare adusă ei. Poate doar dacă are aprobare. Eu am spus semnificația. Cu o singură condiție, dacă nu cumva a obținut acum aprobare. S-a dus la «mamițica».”

În scenariul în care Nicușor Dan ar da curs invitației de a merge în SUA fără a participa efectiv la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump, Cristoiu susține că vizita ar fi o greșeală și un moment penibil. Acesta consideră că un rol de simplu spectator nu ar aduce niciun beneficiu României.

„Potrivit protocolului pe care îl sugerează Trump, va fi o piesă din asta modernistă, un spectacol. În centru vor fi aceștia, ședința Consiliului, iar pe acolo, pe strapontine, stau spectatori. Dar nu stau spectatori, vedeți, stă Nicușor Dan și alții. După părerea mea, ar fi o prostie să se ducă ca spectator. E mai penibil, ori intri în Consiliul ăla… De ce să se ducă? Hai, spune-mi și mie. Să se ducă să facă act de prezență? Adică să asigure publicul?”

