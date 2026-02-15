Război în Orientul Mijlociu, ziua 862. Fiul fostului șah al Iranului, Reza Pahlavi, se declară pregătit să asigure tranziția la putere

Fiul fostului șah al Iranului, Reza Pahlavi, înlăturat de la putere de revoluția declanșată în 1979, s-a declarat gata să asigure o „tranziție” la Teheran, după ce președintele american Donald Trump a vorbit deschis despre răsturnarea regimului.

În timp ce Washingtonul se pregătește să trimită un al doilea portavion în Golful Persic, Reza Pahlavi, o figură a opoziției iraniene care trăiește în exil în SUA, și-a înmulțit în ultimele zile apelurile la mobilizare împotriva Republicii islamice.

Mega-protest în Germania, împotriva puterii de la Teheran

Circa 200.000 de persoane s-au adunat, sâmbătă după-masă, la Munchen, în Germania, pentru a protesta împotriva autorităților iraniene, a anunțat poliția din capitala bavareză, unde are loc o conferință de securitate internațională.

„Mă angajez să fiu lider al tranziției către un proces democratic și transparent”, a declarat Pahlavi în fața manifestanților.

Ali Farzad, de 40 de ani, a declarat că participă la manifestație „pentru a-i susține pe oamenii din Iran care au fost uciși de regimul mollahilor. Și suntem aici pentru a-l susține pe Reza Pahlavi ca lider în timpul perioadei de tranziție”, a adăugat el.

Numeroși manifestanți agitau drapele ale monarhiei înlăturate în 1979.

Manifestații care vor cere acțiune internațională împotriva Teheranului au mai fost anunțate la Toronto și Los Angeles.

