VIDEO. Operațiune spectaculoasă în Alpi. Au declanșat intenționat o avalanșă cu elicopterul, la Chamonix, ca măsură extremă după o serie de tragedii

O operațiune spectaculoasă a francezilor a fost difuzată de televiziunea Al Jazeerra. În Alpi, zona stațiunii Chamonix, echipele de salvare montană au declanșat intenționat o avalanșă folosind un elicopter, într-o operațiune preventivă menită să reducă riscul producerii unor noi alunecări necontrolate de zăpadă.

Imaginile difuzate de Al Jazeera surprind momentul în care încărcături explozive sunt lansate pe versant pentru a declanșa o avalanșă controlată.

View this post on Instagram A post shared by Al Jazeera English (@aljazeeraenglish)

Trei morți după o avalanșă

Autoritățile au recurs la această măsură după ce riscul de avalanșă a crescut puternic în mai multe zone ale Alpilor francezi. Din cauza condițiilor meteo, mai multe stațiuni au fost închise, pentru siguranța turiștilor.

Decizia vine pe fondul unei tragedii care a avut loc vineri, 12 februarie, în stațiunea Val d’Isère, unde o avalanșă a surprins un grup de schiori aflați în afara traseelor amenajate. Trei persoane – doi cetățeni britanici și un francez – au murit, în ciuda intervenției rapide a salvamontiștilor, potrivit The Sun.

Potrivit autorităților locale, victimele erau echipate corespunzător, cu transmițătoare, lopeți și sonde, iar grupul era însoțit de un instructor.

Cauzele exacte ale declanșării avalanșei sunt încă investigate.

Stațiuni închise și alertă maximă

În ultimele zile, riscul producerii unor avalanșe a atins nivelul maxim în Alpii francezi. Ca urmare, stațiuni importante, precum La Plagne și Les Arcs, au închis domeniile schiabile, iar alte zone montane au restricționat accesul turiștilor.

Agențiile meteo din Hexagon au avertizat că stratul de zăpadă rămâne extrem de instabil, mai ales la altitudini de peste 1.800-2.000 de metri. În Franța a nins abundent, iar în unele regiuni stratul de zăpădă a depășit un metru.

Acest sezon de iarnă a făcut, deja, zeci de victime în Alpi, confirmând temerile că 2026 este unul dintre cei mai periculoși ani pentru practicarea sporturilor pe pârtii.

Avertismentul salvamontiștilor români

Pe de altă parte, în România, salvamontiștii se confruntă cu o situație neașteptată: din ce în ce mai mulți turiştii îşi aleg traseele montane cu ajutorul ChatGPT. Doar că astfel de excursii se termină, de cele mai multe ori, cu un apel la 112 şi cu intervenţia salvatorilor montani. Care, uneori, nu mai pot salva nimic.

„Întâmplările care mă marchează cel mai mult sunt întâmplările în care ne ducem şi nu putem să mai facem nimic. Am păţit de 2 ori în toată cariera mea de salvator montan, am pierdut victima, persoana accidentată, pe targă, adică a decedat”, a declarat Ciprian Lolu, șef Salvamont Zărneşti.

Accidente pe munte se întâmplă şi vara, dar mai ales iarna, chiar şi în cazul celor mai bine antrenati alpinişti, dar mai ales când vine vorba de turişti fără pic de experienţă, având doar mult curaj şi inconştienţă.