15 Februarie, calendarul zilei: Jane Seymour împlinește 75 de ani, George Ivașcu face 58. Ziua Internațională a Copilului bolnav de cancer

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 15 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Jane Seymour, născută pe 15 februarie 1951, în Middlesex, Marea Britanie, este o actriță, producătoare și autoare britanico-americană, cu o carieră de peste cinci decenii în film și televiziune. A debutat în film la începutul anilor ‘70, însă rolul care a propulsat-o pe plan internațional a fost cel al lui Solitaire în filmul James Bond Live and Let Die (1973), alături de Roger Moore. Cel mai cunoscut rol al său rămâne cel al Dr. Michaela Quinn din serialul de succes Dr. Quinn, Medicine Woman (1993–1998). Interpretarea sa i-a adus un Glob de Aur și o largă apreciere din partea publicului. De-a lungul carierei a câștigat și un Premiu Emmy pentru rolul din miniseria Onassis: The Richest Man in the World (1988). Pe lângă actorie, Jane Seymour este și autoare a mai multor cărți, inclusiv volume motivaționale și pentru copii. Este implicată în activități caritabile și a fost numită Ofițer al Ordinului Imperiului Britanic (OBE) pentru contribuția sa în domeniul artistic și caritabil.

George Ivașcu este un actor, regizor și profesor universitar român, cunoscut pentru activitatea sa în teatru, film și televiziune. Născut pe 15 februarie 1968 în București, el a absolvit Academia de Teatru și Film din București și s-a remarcat prin roluri puternice în teatru, colaborând cu regizori importanți și interpretând personaje variate, de la dramă la comedie. Este fondatorul și directorul Teatrului Metropolis din București (din 2007), instituție pe care a dezvoltat-o într-un spațiu cultural modern, deschis atât producțiilor clasice, cât și proiectelor contemporane și independente. George Ivașcu a jucat în seriale și filme românești de succes, remarcându-se prin naturalețe și expresivitate. Între noiembrie 2018 și aprilie 2019 a ocupat funcția de ministru al Culturii în Guvernul României, implicându-se în proiecte legate de finanțarea instituțiilor culturale și de organizarea unor evenimente culturale naționale.

Ziua Internațională a Copilului bolnav de cancer este marcată anual pe 15 februarie, având ca scop creșterea gradului de conștientizare asupra cancerului pediatric și susținerea copiilor diagnosticați cu această boală, precum și a familiilor lor. Această zi a fost inițiată în 2002 de către International Childhood Cancer Organization (ICCCPO) și este celebrată în întreaga lume prin campanii de informare, evenimente caritabile și acțiuni de solidaritate. Simbolul asociat este panglica aurie, care reprezintă curajul și puterea copiilor care luptă împotriva cancerului. Ziua de 15 februarie atrage atenția asupra importanței diagnosticării precoce, accesului la tratamente moderne și sprijinului psihologic pentru pacienți. Totodată, promovează dreptul fiecărui copil la îngrijire medicală de calitate și la șanse egale la viață.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1564: Galileo Galilei 🇮🇹🔭 a jucat un rol important în Revoluția Științifică. Printre realizările sale se numără îmbunătățirea telescoapelor și observațiile astronomice realizate astfel, precum și suportul pentru heliocentrismul copernican

🎂1817: Charles-François Daubigny 🇫🇷🎨 important precursor al impresionismului

🎂1840: Titu Maiorescu 🇷🇴✒️ cel de-al 23-lea prim-ministru al României între 1912 și 1914. autorul celebrei teorii sociologice a formelor fără fond, baza junimismului politic și „piatra de fundament” pe care s-au construit operele lui Mihai Eminescu, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale și Ioan Slavici

🎂1851: Spiru Haret 🇷🇴📖 matematician, astronom și pedagog de origine armeană, renumit pentru organizarea învățământului modern românesc din funcția sa de ministru al educației

🎂1868: Constantin Rădulescu-Motru 🇷🇴✒️ filozof, psiholog, pedagog, om politic, dramaturg, director de teatru, academician și președinte al Academiei Române între 1938 – 1941, personalitate marcantă a României primei jumătăți a secolului al XX-lea

🎂1930: Romulus Zaharia 🇷🇴✒️ prozator, reporter, om de film. Este autorul romanului Ademenirea (1983), interzis de autoritățile comuniste ale vremii. Este supus unor persecuții fizice și morale, fiind nevoit, astfel, sǎ plece din țară, împreunǎ cu familia, în 1986

🎂1933: Iosif Sava 🇷🇴🎼 muzicolog, realizator de emisiuni radio și de televiziune

🎂1951: Jane Seymour 🇺🇸🎬 Dr. Quinn (1993-1998)

🎂1959: Ali Campbell 🇬🇧🎤 co-fondator UB40

🎂1964: Chris Farley 🇺🇸🎬 Coneheads (1993), Tommy Boy (1995), Black Sheep (1996), Beverly Hills Ninja (1997). A murit de supradoză, la 33 de ani

🎂1968: George Ivașcu 🇷🇴🎭🎬

Decese 🕯

🕯️1512: Amerigo Vespucci 🇮🇹⚓️ unul dintre cei mai mari navigatori. Navele sale au ajuns în Brazilia, pe 27 iunie 1499, primele ambarcațiuni europene ce au ajuns acolo. Au navigat pe Amazon, studiind totul. Vespucci se ocupa de cosmografie

🕯️1927: Traian Grozăvescu 🇷🇴🎼 tenor. Câștigă stima unor muzicieni celebri precum Richard Strauss, Arturo Toscanini, Pietro Mascagni, Franz Schalk. Pe 10 februarie 1927, a cântat pentru ultima dată pe scena operei din Viena în “Rigoletto”. După doar cinci zile, pe 15 februarie, într-un acces de gelozie, soția sa, Nelly Koveszdy (presa interbelică o numește și Mary), fosta nevastă a unui ofițer de jandarmi de care divorțase pentru tânărul artist, l-a ucis cu un revolver

🕯️1965: Nat King Cole 🇺🇸🎹 și-a alcătuit prima formație de jazz în liceu. Treptat, a devenit unul din cei mai cunoscuți și mai populari cântăreți ai vremii

🕯️2023: Raquel Welch 🇺🇸🎬 a fost între anii 1960 – 1970 un sex-symbol în filmele americane și europene. La sfârșitul anilor 1970, se retrage din cinematografie. În 1979 poate fi văzută aproape goală în reviste playboy, iar prin anii 1980 produce benzi video de aerobic. A trăit 82 de ani

Evenimente📋

📋🆘 Ziua Internațională a Copilului bolnav de cancer

📋🇷🇴📖 Ziua Națională a Lecturii

Calendar 🗒

🗒1690: S-a încheiat, la Sibiu, tratatul secret dintre Constantin Cantemir, domnul Moldovei, și Sfântul Imperiu Roman. În tratat se stipula că Moldova va sprijini acțiunile antiotomane ale imperiului condus de Casa de Habsburg

🗒1923: Grecia devine ultima țară europeană care adoptă calendarul gregorian

🗒1933: La București, a început greva ceferiștilor de la Atelierele Grivița

🗒1941: România este inclusă în grupul țărilor supuse blocadei britanice

🗒1949: Pentru prima oară, problema lichidării marii proprietăți agricole, a apărut pe ordinea de zi a ședințelor Secretariatului Biroului Politic al C.C. al P.R.M.

🗒1952: Regele George al VI-lea al Regatului Unit este înmormântat la capela Sf. George de la Castelul Windsor

🗒1965: Emblema frunzei de arțar a devenit steagul oficial al Canadei

🗒1969: A fost inaugurată linia ferată electrificată București-Brașov, prima de acest fel din România

🗒1980: A fost lansată pe apă, la Brăila, prima navă de pescuit oceanic construită în România

🗒1989: Ultimii militari sovietici au părăsit Afganistanul după aproape zece ani de la intervenția lor

🗒1990: A fost înființată Uniunea Teatrelor din România – UNITER, avându-l ca președinte pe actorul Ion Caramitru

🗒1991: A luat ființă „Grupul de la Vișegrad”, organizație de cooperare regională reunind Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia

🗒1993: East 17 lansează albumul de debut, Walthamstow, care conține hiturile House of Love, Deep, It’s Alright

🗒2000: Președintele Germaniei, Johannes Rau, aflat în vizită în Israel, a cerut în mod solemn iertare poporului evreu pentru Holocaust

🗒2003: Protest global împotriva declanșării ofensivei americane din Irak, în peste 600 de orașe din întreaga lume

🗒2013: Un meteorit a explodat deasupra Rusiei; 1.500 de oameni au fost răniți de cioburile de geamuri sparte sau de obiecte deplasate de unda de șoc

