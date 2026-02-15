Dan Dungaciu: „Rubio se duce în vizită în două țări europene care sunt considerate oile negre”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum Rubio se duce în vizită în două țări care sunt considerate oile negre ale Europei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Nu cred că Europa are curajul să facă război pe față, pentru că aici e problema. Îi fac război, dar se ascund într-o debara și îi jură pe americani. Și când ies afară, își schimbă limbajul. Da, gândiți-vă că dacă Rubio spune ceva, ceva de genul a ceea ce a spus J.D. Vance. America e bună, dar sunt ăia doi acolo, doi nebuni pe care trebuie să îi suportăm.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum Rubio se duce în vizită în două țări care sunt considerate oile negre ale Europei. Acesta a început prin a spune că va exista o discuție la Munchen despre vizita lui Rubio din Ungaria și Slovacia. Sociologul pune problema unui discurs al lui Rubio asemănător cu cel al lui Vance. Acesta a se întreabă ce se va întâmpla în acel moment cu europenii.