Dan Dungaciu: „Rubio se duce în vizită în două țări europene care sunt considerate oile negre”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum Rubio se duce în vizită în două țări care sunt considerate oile negre ale Europei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum Rubio se duce în vizită în două țări care sunt considerate oile negre ale Europei. Acesta a început prin a spune că va exista o discuție la Munchen despre vizita lui Rubio din Ungaria și Slovacia. Sociologul pune problema unui discurs al lui Rubio asemănător cu cel al lui Vance. Acesta a se întreabă ce se va întâmpla în acel moment cu europenii.
„Evident că vor spune ceva în siajul acestei vizite care e deja anunțată. Și Rubio se duce în Ungaria. De ce oare se duce Rubio în Ungaria? Deci aici s-ar putea să câștigați. Deci acum se duce în țările care, în acest moment, sunt oile negre. Apropo de oile negre ale Bruxelles-ului, de cine o să se spună la Munchen, de Ungaria și Slovacia… Până acum a spus doar Vance asta. J.D. Vance este, cum să spun sămânță din Trump. Amândoi…. Trebuie să plece toți, să nu-i vedem. Dar acuma dacă va spune și Rubio care e deep state-ul… Rubio este Departamentul de Stat, ca să zic așa, pe două picioare. Dacă va spune și Rubio, se va încheia toată povestea. Vor rămâne fără nicio narațiune. Nu cred că Europa are curajul să facă război pe față, pentru că aici e problema. Îi fac război, dar se ascund într-o debara și îi jură pe americani. Și când ies afară, își schimbă limbajul. Da, gândiți-vă că dacă Rubio spune ceva, ceva de genul a ceea ce a spus J.D. Vance. America e bună, dar sunt ăia doi acolo, doi nebuni pe care trebuie să îi suportăm. Cam așa se gândește Bruxelles-ul. Domnule, hai să stăm toți puternici până pleacă Trump.”, a explicat sociologul.