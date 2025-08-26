BANC | „Bulă, ți-am făcut prăjitura ta preferată!”

Bulă se întoarce de la muncă și simte un miros plăcut care vine dinspre bucătărie. O vede pe Bubulina care scoate ceva gustos din cuptor:

– Bulă, ți-am făcut prăjitura ta preferată! Ca să mă ierți că azi, când mă întorceam de la supermarket, am făcut mașina praf.

– Ce ai făcuuuuut, Bubulinoooo?

– Prăjitura ta preferată, Bulă!

Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă.

– Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă.

– Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru.

– Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.

– Atunci, avem un loc în care nu prea aveţi de muncă, dar e prost plătit.

1.000 de euro pe Revolut

Iubirea mea, vezi că ți-am băgat o mie de euro pe Revolut. Îți iei și tu ceva frumos și restu’ de 400-500 să-i dai soțului tău să-și cumpere momeli și scule de pescuit, ca să plece de acasă și să petrecem weekend-ul împreună.

– Bună ziua, domnul George, sunt soțul Gabrielei, Marcel!

– Am văzut și eu mesajul și…

Bețivii din restaurantul gării

Trei bețivi stau în restaurantul gării… până pleacă trenul.

Fug după tren și, în ultimul moment, doi dintre ei reușesc să urce.

Al treilea rămâne pe peron și începe să râdă.

Cineva intervine:

– De ce râdeți, că următorul tren…

Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale

Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale.

– Ce aţi vrea să scrieţi în anunţ?

– „Mic de statură, grăsuţ. Caut blonde, înalte, cu pieptul mare, exclusiv pentru făcut dragoste. Fără obligaţii”.

– Domnule Bulă, mă cam îndoiesc că…

Bulă, la sfârşitul anului școlar: „Mamă, eşti o femeie norocoasă!”

La sfârşitul anului școlar, Bulă îi spune mamei sale:

– Mamă, eşti o femeie norocoasă!

– De ce, fiule?

– Nu mai trebuie să-mi …

