Eclipsă de soare pe 17 februarie 2026. Ce zodii sunt favorizate

În data de 17 februarie are loc o eclipsă solară inelară. Din punct de vedere astrologic este o zi ideală pentru schimbări în bine.

Data de 17 februarie aduce cu ea o eclipsă solară inelară de soare, care are o mare influență din punct de vedere astrologic, favorizând schimbările în bine, potrivit click.ro.

Acest fenomen este asociat cu redefinirea valorii personale, a puterii și a relației cu banii.

Energia acestei eclipse solare din 17 februarie 2026 pune accent pe maturitate, claritate și asumare. Este un moment în care devine evident cine și-a construit valoarea în timp și cine a fost ghidat doar de impulsuri.

Inelul de lumină care înconjoară Soarele devine o metaforă pentru abundență: există suficient pentru toți, dar doar cei care știu să-și recunoască valoarea pot accesa această energie.

În prim-plan se află cei care nu mai caută validare externă și care își cunosc limitele, dar și potențialul.

Pentru patru semne zodiacale, această aliniere cosmică se traduce direct prin o relație mai ușoară cu banii, oportunități financiare clare și un sentiment de siguranță materială. Este vorba despre naivii din Taur, Leu, Scorpion și Capricorn.