Grav accident de circulație în Teleorman. O mașină în care se aflau șase oameni s-a răsturnat la Botoroaga, două persoane au ajuns la spital

Un accident grav s-a produs, duminică dimineața, 15 februarie, în județul Teleorman. O mașină în care se aflau șase oameni a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat, potrivit Mediafax.

La fața locului au fost trimise mai multe echipe de intervenție.

Nu a fost nevoie de descarcerare

Accidentul s-a produs duminică, în jurul orelor 06:00.

Potrivit ISU Teleorman, „pompierii militari au fost alertați de producerea unui eveniment rutier în localitatea Botoroaga, cu un autoturism răsturnat în afara părții carosabile, în care se aflau șase persoane, cu posibilitatea ca victimele să fie încarcerate”.

În misiune au fost trimiși salvatorii de la Punctul de lucru Drăgănești Vlașca, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, de la Detașamentul de Pompieri Alexandria cu o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD de la Detașamentul de Pompieri Videle și două echipaje medicale SAJ Teleorman.

Două persoane au fost transportate la spital.

„La sosirea forțelor de intervenție, toți pasagerii erau ieșiți din autoturism, conștienți și cooperanți. După ce au fost asistate la fața locului și au primit primul ajutor calificat, două persoane, care acuzau dureri toracice și la nivelul umărului au decis să meargă la spital pentru investigații medicale amănunțite și îngrijiri de specialitate”, au transmis reprezentanții ISU.

Pompierii au continuat misiunea pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor. În paralel, polițiștii au preluat cazul pentru cercetări.

