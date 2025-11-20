BANCUL ZILEI | Ceața și câinele. Următorul banc vă va binedispune cu siguranță.

Așa ceață-i afară, că a trebuit să mă duc să-ntorc câinele că lătra cu fața la perete.

BANCUL ZILEI | Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă

Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă.

– Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă.

– Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru.

– Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.

– Atunci, avem un loc în care nu prea aveţi de muncă, dar e prost plătit. — Continuarea aici

BANC | Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale

Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale.

– Ce aţi vrea să scrieţi în anunţ?

– „Mic de statură, grăsuţ. Caut blonde, înalte, cu pieptul mare, exclusiv pentru făcut dragoste. Fără obligaţii”.

– Domnule Bulă, mă cam îndoiesc că… — Continuarea aici

BANC | Bulă, la sfârşitul anului școlar: „Mamă, eşti o femeie norocoasă!”

La sfârşitul anului școlar, Bulă îi spune mamei sale:

– Mamă, eşti o femeie norocoasă!

– De ce, fiule?

– Nu mai trebuie să-mi … Continuarea aici

Banc cu Bulă | „Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!”

Bulă are bicicletă nou. Într-o zi, vine la mama lui fericit:

– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!

– Bravo, Bulă! Dar ai grijă să nu cazi!

Mai trec câteva zile, iar vine Bulă la mama lui:

– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără … — Continuarea aici

Citește și alte bancuri:

BANCUL ZILEI | Într-o noapte, Bulă sună speriat la 112: „Alo, Salvarea?!”

BANC | Mama își duce fiica la ginecolog. Medicul le scrie următoarele diagnostice: mamei-HP, fiicei-HHP

BANCUL ZILEI | „50 de lei, pentru două minute de muncă?”

BANC | Bulă și Ștrulă vor să treacă granița spre Ungaria, dar fără să-i prindă vameșii

BANC | Bulă merge la oftalmolog, care îi arată pe tablă literele: C Z W N O S T A X C Z

Vă recomandăm și: