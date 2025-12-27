Este viscol în stațiunile de pe Valea Prahovei, unde vântul bate cu rafale de peste 120 km/h. Mai mulți copaci și stâlpi au fost doborâți

Viscolul produce mari probleme și pagube materiale în stațiunile de pe Valea Prahovei, unde rafalele de vânt depășesc 120 de kilometri. Meteorologii spun că și în următoarele zile vom avea parte de fenomene extreme și chiar au emis un cod portocaliu de vreme rea, care intră în vigoare în această noapte.

Mai mulți copaci și stâlpi de curent electric au fost doborâți, iar la Sinaia trei oameni au scăpat ca prin minune, nevătămați, după ce un brad a căzut peste mașina în care se aflau, informează Știrile Pro TV. În cădere a agățat firele de curent electric, trăgând după ele și un stâlp de beton.

Toată zona a fost sub cod portocaliu de viscol, inclusiv pe platoul Bucegilor, unde a fost o vijelie de proporții. Și, chiar dacă peste zi s-a înseninat, viscolul nu a slăbit în intensitate.

„Vântul suflă cu peste 100 km/h, minus 14 grade. Puteți vedea viteza vântului urmărind puțin norii. Rafalele te dezechilibrează…”, a precizat Sergiu Olteanu, meteorolog pe Vârful Omu.

În aceste condiții, salvamontiștii îi sfătuiesc pe turiști să nu pornească pe trasee de altitudine. Riscă să se rătăcească sau să rămână blocați în troiene.

„Se anunță vânt foarte puternic, cel puțin în zona înaltă, și o să faciliteze și producerea avalanșelor. Recomandăm ca turiștii să păstreze traseele de la baza muntelui și să nu se aventureze pe zonele înalte”, a declarat Sergiu Frusinoiu, de la Salvamont Prahova.

Și pe Transalpina, la Rânca, vântul a spulberat zăpada pe șosea, iar drumarii au intervenit în zori pentru a menține drumul curat, în condițiile în care șoferii au urcat în număr mare în stațiune.

În munții Făgăraș și Iezer-Păpușa, zăpada măsura, încă de vineri seară, în zonele viscolite, peste 50 de centimetri.

De la noapte, aproape toată țara intră sub o nouă avertizare cod galben și portocaliu, de ninsori, viscol și vânt puternic.