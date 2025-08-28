BANCUL ZILEI | Cum îl cheamă pe fratele lui Albert Einstein, de fapt

În această dimineață de joi, 28 august, GÂNDUL vă oferă un banc care să vă însenineze ziua. Cum îl cheamă pe fratele lui Albert Einstein, de fapt.

Îmi plac bărbații inteligenți, nu trebuie să fie neapărat frumos, dar să aibă puțină cultură generală, nu neapărat geniu ca Einstein, dar să pot avea ce discuta cu el.

Eu nu sunt deștept ca Einstein, dar nici urât ca fratele lui.

Fratele lui Albert Einstein? Avea un frate?

Da, fă, Frank Einstein!

Să râdem în continuare:

Dorința lui Bulă

Bulă și Bubulina au împlinit 30 de ani de căsnicie. În timpul petrecerii, apăru o zână, care le spuse că datorită faptului că s-au iubit aşa de mult, în toţi aceşti ani, le va îndeplini câte o dorinţă fiecăruia. Bubulina spuse:

– Am fost aşa de săraci în toţi aceşti ani şi nu am apucat să văd lumea. Mi-aş dori să călătorim în întreaga lume.

Zâna îşi undui mâna şi puf! Avea biletele în mână! Urmă rândul soțului. Bulă tăcu pentru un moment, după care spuse:

– Ei bine, mi-aş dori să fiu căsătorit cu o femeie cu 30 de ani mai tânără decât mine. Zâna îi îndeplini imediat dorința. Îşi undui mâna şi puf! Îl făcu de 90 de ani!

