BANC | Bulă și cele două mesaje

Bulă și-a uitat telefonul acasă. Când s-a întors de la serviciu, a găsit 2 mesaje.

Primul, de la amantă:

„Dragul meu Bulă, iubitul meu, mi-e dor de tine. Pup dulce. Sună-mă!”.

Al doilea mesaj era de la nevastă:

„Dragul meu Bulă, nu îți face griji. Am sunat-o eu!”

Bancul de joi: Dilemă medicală: Parkinson sau Alzheimer?

Bulă și Ștrulă, doi bețivi notorii. La un moment dat, Ștrulă întreabă:

– Bulă, care boală ți se pare mai gravă: Parkinson sau Alzheimer?

– Eu zic că este mai bine să ai Parkinson.

– Cum așa?

– Continuarea AICI.

„Cum aș putea trăi 100 de ani?”

Bulă, la doctor:

– Cum aș putea trăi 100 de ani?

– Fumați?!

– Nu!

– Beți?!

– Nu!

– Mâncați de la fast-food?!

– Continuarea AICI.

Bulă merge în club

Bulă iese cu prietenii în club. La un moment dat, îi sună telefonul

– Alo, da!

– Iubitule, tu ești? Nu te aud prea bine. Ești la club?

– Da, draga mea.

– Dragul meu, sunt în fața unui magazin de blănuri și am văzut o haină de vizon prețioasă! Să o cumpăr?! Costă doar 3.000 de euro.

– Da. Desigur, iubito! Cumpără-ți și o geantă, să se asorteze!

– Ești un înger! Dar, știi, azi am trecut pe la un dealer auto și mă gândeam că ar cam fi timpul să-mi schimb mașina.

– Continuarea AICI!

Ion, șeful mafiei din România După ședință, il capo di tutti capi îl cheamă pe Ion, șeful mafiei românești, la el.

– Auzi, Ioane, tu ai vilă din asta cu 2 etaje, cum am eu?

– Nu, răspunde Ion.

– Dar Mertzane ca ale mele ai?

– Nu.

– Dar lanț din ăsta gros cât 2 degete, de aur, ai?

– Nu.

– Măi, păi ce mafiot ești tu? La congresul următor să nu te aud că nu ai ce ți-am zis azi, clar?

Merge Ion acasă… vezi continuarea.

