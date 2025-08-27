Prima pagină » Bancuri » BANC | Bulă și cele două mesaje

BANC | Bulă și cele două mesaje

27 aug. 2025, 16:19, Bancuri
BANC | Bulă și cele două mesaje

Bulă și-a uitat telefonul acasă. Când s-a întors de la serviciu, a găsit 2 mesaje.

Primul, de la amantă:

„Dragul meu Bulă, iubitul meu, mi-e dor de tine. Pup dulce. Sună-mă!”.

Al doilea mesaj era de la nevastă:

„Dragul meu Bulă, nu îți face griji. Am sunat-o eu!”

Bancul de joi: Dilemă medicală: Parkinson sau Alzheimer?

Bulă și Ștrulă, doi bețivi notorii. La un moment dat, Ștrulă întreabă:
– Bulă, care boală ți se pare mai gravă: Parkinson sau Alzheimer?
– Eu zic că este mai bine să ai Parkinson.
– Cum așa?
– Continuarea AICI.

„Cum aș putea trăi 100 de ani?”

Bulă, la doctor:
– Cum aș putea trăi 100 de ani?
– Fumați?!
– Nu!
– Beți?!
– Nu!
– Mâncați de la fast-food?!
– Continuarea AICI.

Bulă merge în club

Bulă iese cu prietenii în club. La un moment dat, îi sună telefonul
– Alo, da!
– Iubitule, tu ești? Nu te aud prea bine. Ești la club?
– Da, draga mea.
– Dragul meu, sunt în fața unui magazin de blănuri și am văzut o haină de vizon prețioasă! Să o cumpăr?! Costă doar 3.000 de euro.
– Da. Desigur, iubito! Cumpără-ți și o geantă, să se asorteze!
– Ești un înger! Dar, știi, azi am trecut pe la un dealer auto și mă gândeam că ar cam fi timpul să-mi schimb mașina.
– Continuarea AICI!

Ion, șeful mafiei din România

După ședință, il capo di tutti capi îl cheamă pe Ion, șeful mafiei românești, la el.
– Auzi, Ioane, tu ai vilă din asta cu 2 etaje, cum am eu?
– Nu, răspunde Ion.
– Dar Mertzane ca ale mele ai?
– Nu.
– Dar lanț din ăsta gros cât 2 degete, de aur, ai?
– Nu.
– Măi, păi ce mafiot ești tu? La congresul următor să nu te aud că nu ai ce ți-am zis azi, clar?
Merge Ion acasă… vezi continuarea.

Autorul recomandă:

BANCUL ZILEI | „Combinație puternică” pe VOYO

BANCUL ZILEI | „Iubito, ce ar zice acest tei dacă ar putea vorbi?”

BANCUL ZILEI | Cum se face economie la curent

BANC | Bulă pleacă la mare fără Bubulina

BANCUL ZILEI | „Domnișoară, în magazin nu se fumează”

Mediafax
Putin se teme să se întâlnească cu Zelenski pentru negocieri de pace, afirmă premierul canadian Mark Carney
Digi24
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după o femeie cunoscută online. Planul său elabor
Cancan.ro
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Adevarul
Cum încearcă Rusia să câștige de partea sa lumea, dincolo de Occident
Mediafax
Suma uriașă cu care au contribuit doi români la Pilonul II într-o singură lună
Click
Cât a plătit Dan Negru în Istanbul pe o porție de Budinca lui Noe: „Gust de colivă și cam scump!” Cum se prepară cel mai vechi desert din lume?
Wowbiz
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Antena 3
Un bărbat a construit o casă „de lux”, de 1,8 metri pătrați, cu dormitor și bucătărie. Cum arată în interior locuința cât un dulap
Digi24
VIDEO Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru reîncărcare. „Este o schimbare a tacticii”
Cancan.ro
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic
Ce se întâmplă doctore
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
observatornews.ro
ASF, ANRE și ANCOM avertizează "riscuri sistemice" dacă li se taie din salarii. Șefii câștigă 60.000 lei/lună
StirileKanalD
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
KanalD
Este vorba de Bruce Willis. Veștile nu sunt deloc bune: „A fost o decizie dureroasă”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2025: Locurile unde este interzis să întorci în „U”. Amenzi uriașe și permis suspendat
Descopera.ro
S-a aflat ce anume produce o STRĂLUCIRE MISTERIOASĂ în Oceanul de Sud
Capital.ro
Serviciul militar voluntar, introdus prin lege. Vor merge în Armată 6 luni. Va fi permisă și recrutarea obligatorie
Evz.ro
Profesor judecat pentru viol, la catedră. Caz scandalos, copii în pericol
A1
Incendiu în complexul Dragonul Roşu din Bucureşti! Focul s-a întins pe o suprafaţă de 3.800 de metri pătraţi, cu degradări de fum
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
HOROSCOP 28 august 2025. Surpriză totală pentru o zodie! Acesta primește o sumă importantă de bani când se așteaptă mai puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
Gaza, dincolo de titluri: cum a început, care este miza și de ce pacea pare mereu amânată
GUVERN Bolojan spune răspicat în fața agenției de rating Moody’s că „România traversează o CRIZĂ bugetară”
16:48
Bolojan spune răspicat în fața agenției de rating Moody’s că „România traversează o CRIZĂ bugetară”
AUTO Pietonii traversează intersecțiile aglomerate cu ochii în TELEFOANE și cu CĂȘTILE pe urechi. Câteva clipe de neatenție pot fi fatale
16:47
Pietonii traversează intersecțiile aglomerate cu ochii în TELEFOANE și cu CĂȘTILE pe urechi. Câteva clipe de neatenție pot fi fatale
EXTERNE Turcia condamnă declarațiile lui Netanyahu privind genocidul armean: „Încearcă să MUȘAMALIZEZE crimele comise de el și de Guvernul său”
16:45
Turcia condamnă declarațiile lui Netanyahu privind genocidul armean: „Încearcă să MUȘAMALIZEZE crimele comise de el și de Guvernul său”
ACTUALITATE Top 10 cele mai frumoase orașe de vizitat din România. De la orașe vibrante până la medievale
16:42
Top 10 cele mai frumoase orașe de vizitat din România. De la orașe vibrante până la medievale
EXTERNE Mai mulți funcționari publici au fost suspendați după ce l-au CRITICAT public pe Donald Trump
16:33
Mai mulți funcționari publici au fost suspendați după ce l-au CRITICAT public pe Donald Trump
VIDEO Mihai Tudose, ironii la adresa lui Bolojan, cu privire la data alegerilor pentru Capitală: „Băluță zice „da” și Bolojan organizează alegeri în 2028″
16:25
Mihai Tudose, ironii la adresa lui Bolojan, cu privire la data alegerilor pentru Capitală: „Băluță zice „da” și Bolojan organizează alegeri în 2028″