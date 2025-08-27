BANC | Bulă și cele două mesaje

Bulă și-a uitat telefonul acasă. Când s-a întors de la serviciu, a găsit 2 mesaje.
Primul, de la amantă:
„Dragul meu Bulă, iubitul meu, mi-e dor de tine. Pup dulce. Sună-mă!”.
Al doilea mesaj era de la nevastă:
„Dragul meu Bulă, nu îți face griji. Am sunat-o eu!”
Bulă și Ștrulă, doi bețivi notorii. La un moment dat, Ștrulă întreabă:
– Bulă, care boală ți se pare mai gravă: Parkinson sau Alzheimer?
– Eu zic că este mai bine să ai Parkinson.
– Cum așa?
– Continuarea AICI.
Bulă, la doctor:
– Cum aș putea trăi 100 de ani?
– Fumați?!
– Nu!
– Beți?!
– Nu!
– Mâncați de la fast-food?!
– Continuarea AICI.
Bulă iese cu prietenii în club. La un moment dat, îi sună telefonul
– Alo, da!
– Iubitule, tu ești? Nu te aud prea bine. Ești la club?
– Da, draga mea.
– Dragul meu, sunt în fața unui magazin de blănuri și am văzut o haină de vizon prețioasă! Să o cumpăr?! Costă doar 3.000 de euro.
– Da. Desigur, iubito! Cumpără-ți și o geantă, să se asorteze!
– Ești un înger! Dar, știi, azi am trecut pe la un dealer auto și mă gândeam că ar cam fi timpul să-mi schimb mașina.
– Continuarea AICI!
După ședință, il capo di tutti capi îl cheamă pe Ion, șeful mafiei românești, la el.
– Auzi, Ioane, tu ai vilă din asta cu 2 etaje, cum am eu?
– Nu, răspunde Ion.
– Dar Mertzane ca ale mele ai?
– Nu.
– Dar lanț din ăsta gros cât 2 degete, de aur, ai?
– Nu.
– Măi, păi ce mafiot ești tu? La congresul următor să nu te aud că nu ai ce ți-am zis azi, clar?
Merge Ion acasă… vezi continuarea.
BANCUL ZILEI | „Combinație puternică” pe VOYO
BANCUL ZILEI | „Iubito, ce ar zice acest tei dacă ar putea vorbi?”
BANCUL ZILEI | Cum se face economie la curent
BANC | Bulă pleacă la mare fără Bubulina