Câți pensionari sunt în România, în 2026, și care este pensia media pe care o plătește statul

La finalul lunii ianuarie 2026, în România erau înregistrați 4.698.070 de pensionari. Datele indică o scădere, cu 1.489 mai puține persoane comparativ cu luna precedentă.

În același timp, informează Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), pensia medie a fost de 2779 de lei.

Cât însumează suma totală a pensiilor

Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 13,055 miliarde lei.

Din totalul pensionarilor, 531.259 aveau perioade lucrate în agricultură, iar aici pensia medie a fost de 720 lei. Potrivit statisticilor CNPP, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.790.295 de persoane, din care 2.163.817 femei, în timp ce pensia medie era de 3109 de lei.

În ianuarie 2026, pensie anticipată au primit un număr de 65.384 de persoane (2551 de lei pensie medie) și pensie de invaliditate, 394.829 de persoane (pensie medie de 1094 lei). În această din urmă categorie, 45.956 de persoane sunt încadrate la gradul I de invaliditate (955 lei pensie medie). În fine, tot în aceeași lună, pensie de urmaș s-a acordat unui număr de 447.469 persoane (1502 lei, pensia medie), în timp ce ajutor social au primit 93 pensionari (540 de lei, în medie).

Cele mai ridicate sunt pensiile speciale, acordate conform Legii 303/2022 privind statutul procurorilor și judecătorilor. În această categorie, media lunară este de 25.447 lei, de aproape 10 ori peste pensia medie a majorității românilor.

Seniorii României așteaptă ca pensiile să crească de la 1 ianaurie 2027, iar motivul este simplu: se va elimina CASS la pensiile peste 3.000 de lei. Cu alte cuvinte, de la această dată, niciun pensionar nu va mai plăti contribuția la sănătate. De asemenea, tot începând cu 1 ianuarie 2027 ar trebui să fie indexate pensiile cu 13%, care acoperă rata inflației. În medie, ar însemna o creștere de aproape 400 de lei a pensiilor.

