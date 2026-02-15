Prima pagină » Actualitate » Ministrul Muncii, Florin Manole, cere sprijin real pentru copiii din categoriile vulnerabile: ”80 de lei nu înseamnă solidaritate”

Ministrul Muncii, Florin Manole, cere sprijin real pentru copiii din categoriile vulnerabile: ”80 de lei nu înseamnă solidaritate”

15 feb. 2026, 15:02, Actualitate

Ministrul Muncii, Florin Manole, a transmis un mesaj public în care a subliniat că discuțiile despre disciplină bugetară nu pot fi desprinse de realitatea dură a categoriilor vulnerabile, în special a copiilor.

După ce premierul Ilie Bolojan a acuzat PSD de „zarvă politică”, iar un consilier onorific al acestuia a declarat la RFI că social-democrații urmăresc doar câștig electoral, Manole a vorbit despre o „revoltă interioară” legată de felul în care sunt abordate politicile sociale.

Ministrul a atras atenția asupra nivelului extrem de redus al sprijinului acordat copiilor cu dizabilități, precizând că indemnizația minimă oferită prin Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități este de doar 80 de lei.

„Suntem stat membru al Uniunii Europene și vorbim despre sume care nu mai au legătură cu realitatea”, a afirmat Manole.

Propunere de compensare pentru copiii afectați de înghețarea alocațiilor

În contextul înghețării alocațiilor pentru copii, ministrul a explicat că impactul bugetar al măsurii este de aproximativ un miliard de lei. În replică, Ministerul Muncii a propus un pachet de compensare estimat la circa 320 de milioane de lei.

Măsurile ar urma să vizeze copiii cu dizabilități, copiii din familii beneficiare ale venitului minim de incluziune, precum și pe cei care primesc tichete de grădiniță pentru participarea la educația timpurie.

Potrivit ministrului, aceste categorii au nevoi obiectiv mai mari, iar efectele inflației și ale majorării TVA afectează disproporționat familiile cu venituri reduse, unde cea mai mare parte a veniturilor este destinată cheltuielilor curente.

„Nu vorbim despre teorii, ci despre realități zilnice”, a spus ministrul.

În încheiere, Florin Manole a lansat un apel către toate partidele parlamentare, susținând că majorarea beneficiilor pentru copii ar trebui să devină un obiectiv comun.

El a invitat Uniunea Salvați România, Partidul Național Liberal și Uniunea Democrată Maghiară din România să contribuie, „oricât de puțin”, la conturarea unui pachet de solidaritate mai consistent, realizat împreună cu Ministerul Muncii și Salvați Copiii.

