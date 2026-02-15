Franța traversează în prezent o perioadă critică din cauza furtunii Nils, care a provocat inundații severe și a lăsat sute de mii de oameni fără curent electric. Autoritățile au lansat avertizări cu privire la fenomenul de „inundații generalizate” care pot depăși „toate recordurile de până acum”.

Sud-vestul Franței este sub presiune maximă în aceste zile, unde în departamentele Gironde și Lot-et-Garonne a fost decretată alertă roșie de inundații din cauza viiturilor de pe râul Garonne. Pe lângă inundații, în zonele montane a fost emis cod roșu de avalanșe, fenomen alimentat de condițiile meteo extreme.

Din cauza furtunilor puternice din ultima perioadă și a precipitațiilor record, Franța a înregistrat cel mai ridicat indice de umiditate a solului de la începutul măsurătorilor, în 1959. Solul este complet îmbibat cu apă și a pierdut capacitatea de a mai drena precipitațiile sau apa care s-a deversat din râuri, ceea ce face ca orice nou episod de ploaie să agraveze nivelul de inundații. În prezent, 77 de departamente din Franța sunt în stare de alertă simultan, dintre care două au emis cod roșu și 13 cod portocaliu, pentru un total de 148 de râuri din țară.

MAE a emis atenționare de călătorie pentru Franța

Ministerul Afacerilor Externe din România a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români aflați în Franța sau pentru cei care intenționează să meargă acolo. Românii care întâmpină dificultăți pot contacta Ambasada României de la Paris sau consulatele generale din Marsilia, Lyon sau Strasbourg. De asemenea, MAE recomandă cetățenilor români să monitorizeze constant sursele oficiale de comunicare pentru actualizările meteo în timp real. Pot exista întreruperi ale traficului rutier, feroviar sau aerian. Mai mult, pentru cei aflați la ski în stațiunile montane există riscul crescut de avalanșe.

