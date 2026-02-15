Prima pagină » Actualitate » Trei însoțitori de zbor British Airways au mâncat bomboane cu cannbis, cadou de de la un pasager. Care au fost urmările

Trei însoțitori de zbor British Airways au mâncat bomboane cu cannbis, cadou de de la un pasager. Care au fost urmările

Trei membri ai echipajului unui zbor British Airways de la Heathrow către Los Angeles au ajuns la spital după ce au consumat bomboane gumoase cu cannabis, primite de la un pasager. Bomboanele conțineau până la 300 mg THC și i-au făcut pe membrii echipajului să se simtă „scăpați de sub control”, scrie Mirror.

Personalul a mâncat bomboanele abia după aterizarea în Los Angeles, potrivit The Sun. Conducerea British Airways a luat imediat măsuri: întregul echipaj a fost înlocuit, iar zborul de întoarcere a fost operat de o echipă nouă, preia ProTV.

Însoțitorii de zbor s-au întors acasă pasageri

Conform  Mirror, Membrii de echipaj afectați au fost ulterior aduși înapoi ca pasageri, iar compania aeriană a deschis o anchetă pentru a identifica pasagerul care le oferise bomboanele cu droguri. Se precizează că niciunul dintre angajați nu știa ce consumă și că nu vor fi aplicate sancțiuni.

O sursă a declarat pentru The Sun că nu este neobișnuit ca pasagerii să ofere bomboane echipajului. În acest caz însă, bomboanele au fost împărțite personalului abia după ce au ajuns în SUA. Acestea au fost consumate în autobuzul echipajului, iar personalul obosit le-a mâncat fără să suspecteze pericolul.

„Până când grupul a ajuns la hotelul echipajului, trei membri care consumaseră mai multe bomboane au început să aibă experiențe „în afara corpului”. S-au simțit complet scăpați de sub control, panicați și speriați. Simptomele s-au agravat, iar trio-ul a fost dus la spital pentru tratament.”

Medicii au confirmat că fiecare bomboană conținea până la 300 mg THC, situându-le printre cele mai puternice produse comestibile cu marijuana.

