Propunerile unui fost ministru de finanțe pentru relansarea economiei: sprijin direct pentru 3 milioane de români

15 feb. 2026, 15:27, Economie
Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, afirmă că România are nevoie rapidă de un program coerent de relansare economică și critică actuala guvernare pentru lipsa asumării răspunderii privind evoluțiile economice.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta susține că țara traversează o „recesiune adâncă” și că sunt necesare măsuri imediate pentru sprijinirea economiei și a populației.

„Poporul știe ce trebuie făcut! Economia trebuie relansată! Oamenii trebuie ajutați! Nu mai este timp de lamentări! Este vremea acțiunii rapide!”, scrie fostul ministru.

El acuză „propaganda” din ultimele zile de „fuga de responsabilitate”, afirmând că actualii decidenți „nu își asumă situația în care ne-au adus, de vină sunt întotdeauna alții”.

„Așa au făcut mereu! Realitatea este că ne-au adus în recesiune adâncă. Nu vorbește însă nimeni de soluții! Iar asta e grav!”, afirmă Câciu.

Planul de Relansare și „Pachet de Solidaritate”

În mesajul său, fostul ministru detaliază un set de măsuri pe care le consideră esențiale pentru depășirea crizei. „Pentru a ieși din această criză în care ne-au băgat trebuie luate, imediat, următoarele măsuri”, susține el.

Acesta este descris drept „principalul instrument prin care putem ieși din recesiune”, incluzând scheme de ajutor și credite fiscale pentru investiții, garanții pentru IMM-uri și susținerea proiectelor din zona tehnologiilor avansate.

Potrivit lui Câciu, efectele de multiplicare ar putea ajunge la „10 miliarde euro anualizat, cu un impact net pozitiv”.

Totodată, el propune un „Pachet de Solidaritate” care ar urma să vizeze aproximativ 3 milioane de persoane. „Impact bugetar de doar 0,16% din PIB, one off de până la 1000 lei, sprijin pentru copiii cu dizabilități și cei din familii monoparentale”, precizează fostul ministru.

Buget rapid, plafonări și măsuri pentru industrie

Adrian Câciu consideră esențială prezentarea și adoptarea rapidă a bugetului de stat, fundamentat pe investiții în infrastructură, educație, sănătate și dezvoltare locală, completate de măsuri de stimulare economică și sprijin pentru categoriile vulnerabile.

El susține și intervenții directe în zona prețurilor, vorbind despre „stoparea scumpirilor la alimente și utilități” și despre investiții în capacități de procesare a alimentelor, precum și în producția de energie și gaze. „Plafonarea marjei comerciale la alimente și preț administrat 1 an la energie și gaze. Stoparea speculei și reducerea prețului la energie înseamnă stoparea reducerii puterii de cumpărare și relansarea economiei”, afirmă acesta.

Potrivit fostului ministru al Finanțelor, „Inflația s-ar duce astfel la jumătate în maximum 6 luni”.

În plus, Câciu solicită o strategie dedicată pentru relansarea industriei și menținerea marilor investiții în România. El menționează „măsuri de stopare a delocalizării marilor investiții din România și a concedierilor”, precum și atragerea de noi proiecte prin dialog direct cu investitorii din sectoare strategice.

Printre propunerile avansate se numără dublarea programului Rabla pentru sectorul auto, subvenționarea dobânzilor pentru achiziția de autoturisme prin credit, accelerarea procedurilor de avizare printr-un birou unic și concesionarea gratuită a terenurilor destinate investițiilor. În agricultură, fostul ministru evocă necesitatea unui program dedicat dezvoltării fabricilor de procesare.

Acuzații fără precedent de la un fost ministru de finanțe: Bolojan ascunde cifrele privind datoria publică și „coafează" deficitul bugetar

Urmează testul de foc pentru Guvernul Bolojan. Câciu: „Dacă Fitch păstrează perspectiva negativă asupra României este încă un eșec"

