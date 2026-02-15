Un val de praf saharian a acoperit duminică Grecia, iar în această dimineață a întunecat centrul Atenei, cu intensitate maximă în jurul prânzului. Cele mai ridicate concentrații sunt prognozate în sudul țării, în special în Creta, Peloponez și zona sudică a Mării Egee. Grecia se află sub cod portocaliu și galben de furtuni și ploi torențiale. În plus, urmează și furtuni, ploi torențiale şi vânt puternic. Și România se află sub influența masei de aer încărcate cu praf saharian.

Cele mai ridicate valori sunt prognozate în sudul Greciei, în Creta, Peloponez și sudul Mării Egee, însă niveluri crescute sunt așteptate și în nordul țării, precum și în sudul Balcanilor.

Praf, plus furtuni și ploi torențiale

Pe lângă praful saharian, meteorologii avertizează și asupra altor fenomene severe: furtuni, ploi torențiale şi vânt puternic. Autoritățile recomandă prudență, în special persoanelor cu afecțiuni respiratorii, pe fondul concentrațiilor ridicate de praf din atmosferă, scrie presa elenă.