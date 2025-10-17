Prima pagină » Bancuri » BANCUL ZILEI | „Domnule, aș avea nevoie de o zi liberă. Sunt bolnav”

17 oct. 2025, 10:15, Bancuri
Se apropie weekendul, iar Gândul.ro vă propune un banc amuzat cu o conversație dintre un angajat care are nevoie de o zi liberă pentru că este bolnav și șeful său.

Domnule, aș avea nevoie de o zi liberă. Sunt bolnav

Eu când sunt bolnav o sărut pe soția mea și îmi revin imediat…încearcă

Ok…

Ai încercat?

Da…Am încercat…La început a ezitat soția dumneavoastră, dar apoi a început să îi placă și acum sunt mult mai bine…

