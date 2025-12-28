NYTimes: Iată ce conține Planul de pace negociat în 20 de puncte pentru Ucraina

Planul negociat de pace acoperă o gamă largă de probleme, inclusiv teritoriile, garanțiile de securitate și reconstrucția postbelică. Numai că Rusia a arătat puțină disponibilitate de a pune capăt războiului, relatează jurnaliștii de la The New York Times, prezentând varianta negociată a planului de pace. După negocierile de la Mar a Lago dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, președintele american va discuta și cu liderul rus, Vladimir Putin, asupra celor convenite atât cu Kievul, cât și cu liderii europeni.

Potrivit președintelui american Donald Trump, în discuțiile cu Zelenski din Florida, problemele au fost rezolvate în proporție de 90-95%, dar nu complet. „Suntem foarte aproape”, a spus liderul SUA, negocierile pe încetarea conflictului urmând să continue și în ianuarie 2026.

„Planul în 20 de puncte este convenit în proporție de 90%, garanțiile de securitate din partea SUA sunt 100%, garanțiile din partea SUA și Europei sunt 90%, dimensiunea militară este 100%, iar planul de prosperitate (pentru reconstruirea Ucrainei) este în curs de finalizare.

Săptămâna următoare, echipele Ucrainei și SUA se vor întâlni din nou pentru a finaliza discuțiile pe temele abordate. Am convenit cu președintele Trump că acesta va primi liderii ucraineni și europeni la Washington în ianuarie. Ucraina este pregătită pentru pace”, a adăugat Volodimir Zelenski.

Un proiect revizuit al planului de pace pe care președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, îl discută cu președintele Trump în Florida a fost prezentat de Kiev drept cel mai bun efort al său de a pune capăt războiului cu Rusia, arată NYTimes.

Cele 20 de puncte din plan — pe care Zelenski le-a dezvăluit săptămâna trecută după negocierile cu Statele Unite — acoperă o gamă largă de probleme, inclusiv garanții de securitate pe care Ucraina dorește să le prevină pe viitoarele agresiuni rusești și angajamente de a reconstrui națiunea devastată de război. Zelenski a declarat vineri că planul este „gata în proporție de 90%”, recunoscând totodată că Ucraina și Statele Unite nu au ajuns încă la un acord deplin asupra chestiunilor teritoriale, care au reprezentat cel mai mare punct de blocaj în discuțiile de pace.

„Trebuie să lucrăm pentru a avea un minim de probleme nerezolvate”, a declarat el sâmbătă , menționând că teritoriile care ar trebui să fie cedate reprezintă un subiect „foarte sensibil”.

„Desigur, există linii roșii pentru Ucraina”, a spus el, adăugând: „Există propuneri de compromis”.

Zelenski a declarat anterior că noul proiect este prezentat Rusiei de către Statele Unite. Vineri, el a declarat că Ucraina nu are informații despre modul în care compromisurile propuse de Kiev au fost primite de Moscova, care a dat puține indicii că este dispusă să pună capăt războiului.

Ce au convenit Ucraina și Statele Unite? Armată de 800.000 de soldați și aderarea la UE

Au căzut de acord pe majoritatea punctelor, potrivit lui Zelenski.

Liderul ucrainean a declarat că este încântat de faptul că Kievul și Washingtonul au ajuns în mare măsură la un acord privind garanțiile de securitate pentru a se asigura că Rusia nu va invada din nou Ucraina . Aceste garanții ar include menținerea unei armate pe timp de pace de 800.000 de soldați, finanțată de partenerii occidentali, precum și aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

Zelenski dorește ca acordul de pace să includă o dată precisă pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, pentru a-l transforma într-o garanție fermă și concretă. Însă rămâne incert dacă blocul va fi de acord să identifice o astfel de dată, având în vedere complexitatea negocierilor sale de aderare.

Garanțiile ar include și un acord bilateral de securitate cu Statele Unite, votat de Congres, precum și sprijin militar european pentru apărarea Ucrainei în aer, pe uscat și pe mare. Unele țări europene au declarat că sunt pregătite să desfășoare forțe în Ucraina ca parte a acestui pachet de sprijin, deși Rusia a declarat că se opune oricărei astfel de prezențe de trupe.

Ucraina și Statele Unite au convenit, de asemenea, asupra unei serii de prevederi pentru a evita reluarea ostilităților, cum ar fi un mecanism de monitorizare a liniei de contact. Proiectul de plan include, de asemenea, angajamentul de a elibera toți prizonierii de război și civilii deținuți, precum și de a organiza alegeri în Ucraina cât mai curând posibil după semnarea unui acord de pace.

Care sunt punctele rămase în blocaj?

Soarta teritoriului deținut de Ucraina în regiunea estică Donețk rămâne „cel mai complex punct”, a declarat Zelenski săptămâna trecută.

O propunere de pace anterioară, elaborată de Rusia și Statele Unite, prevedea retragerea forțelor ucrainene din zonele deținute în prezent de Donețk și transformarea acestora într-o zonă demilitarizată neutră. Ucraina a respins această opțiune, susținând că nu poate ceda unilateral teritorii pe care Rusia nu le-a cucerit.

Compromisul schițat de Zelenski se bazează pe ideea creării unei zone demilitarizate în Donețk, dar și o extindere pentru a include nu doar zonele eliberate de forțele ucrainene, ci și zonele controlate de Rusia din care Moscova și-ar retrage trupele. O zonă tampon supravegheată de forțe internaționale ar separa cele două părți în interiorul zonei demilitarizate.

„Americanii încearcă să găsească o modalitate ca aceasta să nu fie «o retragere», pentru că suntem împotriva retragerii”, a spus Zelenski. „Ei caută o zonă demilitarizată sau o «zonă economică liberă», adică un format care ar putea satisface ambele părți.”

Un alt punct de conflict se învârte în jurul unei centrale nucleare ocupate de Rusia, în regiunea Zaporijia din sudul Ucrainei. Este cea mai mare centrală de acest gen din Europa, cu o capacitate de generare de șase gigawați, iar Kievul spune că are nevoie de ea pentru reconstrucția sa postbelică.

Zelenski a declarat că Statele Unite au propus ca Washingtonul, Kievul și Moscova să împartă controlul și profiturile centralei. Dar a spus că Kievul nu poate fi de acord să facă comerț cu energie cu Moscova. El a sugerat un compromis în care centrala ar funcționa ca o societate mixtă între Kiev și Washington, Statele Unite fiind autorizate să își împartă profiturile după bunul plac. Acest lucru sugerează că Washingtonul ar putea încheia separat un acord cu Moscova.

Vineri, Volodimir Zelenski le-a declarat reporterilor că „chestiunile sensibile” – și anume teritoriul din estul Ucrainei și controlul centralei nucleare de la Zaporijia – vor fi discutate în cadrul întâlnirii sale cu Donald Trump.

Cum ar putea Statele Unite să profite?

Mai multe puncte din plan se referă direct la interesele economice ale Americii, ca parte a unei înțelegeri postbelice.

Acesta prevede crearea unui „Fond de Dezvoltare al Ucrainei pentru a investi în sectoare cu creștere rapidă, inclusiv tehnologie, centre de date și inteligență artificială”. Companiile americane și ucrainene ar urma să coopereze pentru a sprijini proiecte de reconstrucție, în domenii precum sectorul energetic.

Planul menționează „extracția de minerale și resurse naturale” în Ucraina, un aspect pe care administrația Trump l-a considerat o prioritate pentru interesele sale economice în Ucraina .

Planul prevede că „vor fi create mai multe fonduri” pentru a aborda redresarea și reconstrucția postbelică a Ucrainei, cu scopul final de a strânge până la 800 de miliarde de dolari. Se precizează că „un lider financiar global de renume” va fi numit „pentru a organiza implementarea planului strategic de redresare și a maximiza oportunitățile de prosperitate viitoare”.

Cel mai probabil, aceasta este o referință la firma americană BlackRock, cel mai mare administrator de active din lume, care a fost recent implicată în negocierile de pace de partea americană.

Ce a spus Rusia?

Kremlinul a declarat că președintele rus Vladimir V. Putin a fost informat despre negocieri. „Ne propunem să ne formulăm poziția viitoare și să reluăm contactele în curând prin canalele consacrate utilizate în prezent”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri S. Peskov.

O purtătoare de cuvânt a Ministerului rus de Externe a declarat în ziua următoare că au existat „progrese lente, dar constante” în negocierile cu Statele Unite. Ea nu a oferit mai multe detalii.

Compromisurile oferite de Ucraina privind aranjamentele teritoriale și controlul centralei nucleare vor fi probabil respinse de Rusia. Kremlinul a afirmat în repetate rânduri că își propune o preluare militară completă a regiunii Donbas estice – care include Donețk – fie că se realizează pe câmpul de luptă, fie la masa negocierilor. De asemenea, a respins orice idee de returnare a centralei nucleare sub controlul Ucrainei.

Sâmbătă seara, cu doar câteva ore înainte ca Zelenski să aterizeze în Florida, Putin a declarat că „oamenii inteligenți” din Occident îndeamnă acum Ucraina să „accepte termeni demni pentru încheierea conflictului” și să ofere „condiții de bază bune” pentru securitatea pe termen lung și redresarea economică a Ucrainei.

Pe măsură ce armata rusă avansează, a declarat Putin, interesul Moscovei în negocierea retragerii Ucrainei din Donbas scade.

„Dacă autoritățile de la Kiev nu doresc să soluționeze problema pe cale pașnică”, a avertizat el, Rusia își va atinge obiectivele „prin mijloace armate”.

