BANCUL ZILEI | Durata convorbirilor telefonice

Mihai Tănase
24 oct. 2025, 08:12, Bancuri
Foto: Facebook

Se apropie weekendul, iar Gândul.ro vă propune un banc amuzat despre „durata convorbirilor telefonice într-o familie”, care să vă facă să zâmbiți de la primă oră a dimineții. 

Durata convorbirilor telefonice:

Bărbat cu bărbat – 00:00:55 de minute

Fiul cu mama – 00:00:35 de minute

Fiul cu tatăl – 00:00:15 minute

Băiatul cu fata – 01:32:41 de minute

Fata cu o prietenă – 02:45:00 de minute

Mama cu fiica – 04:08:30 de minute

Soția cu soțul, după 15 apeluri pierdute urmează și convorbirea de 00:00:05 minute.

Foto: Facebook

Alte bancuri

Sună telefonul la sediul Poliției

Sună telefonul la sediul poliţiei.
– Alo, poliţia?
– Da. Ce doriţi?
– Am sunat ca să-l denunţ pe vecinul meu Gheorghe că ascunde droguri în lemnele de foc.
– Mulţumim pentru apel, domnule.
A doua zi, dis de dimineaţă, poliţiştii descind la casa lui Gheorghe. Înarmaţi cu topoare, pătrund în şura în care acesta ţinea lemnele de foc, spintecă fiecare lemn în parte, dar nici urmă de droguri. Îşi cer scuze pentru deranj şi pleacă.
Sună telefonul la Gheorghe:
– Salut, Gheo! A venit poliţia?
– Da.
– Ţi-au spart lemnele? Vezi continuarea aici

Profa de română și elevii leneși

La ora de română, profesoara spune furioasă:

– Sunteți atât de leneși! Nu vă faceți temele, nu învățați nimic… Luați o foaie de hârtie și scrieți unde credeți că veți ajunge în felul acesta. Vezi continuarea aici

Cioara, iepurașul și vulpea

O cioară stătea pe o cracă și nu făcea nimic toată ziulica. Un iepuraș, văzând-o, o întreabă:
– Aș putea să stau și eu și să nu fac nimic toată ziua?
– Bineînțeles, de ce nu? îi răspunse cioara. Astfel că iepurașul stătea pe pământ sub cioară și nu făcea nimic. Deodată, apare o vulpe și-l mănâncă pe iepuraș. Vezi continuarea aici

