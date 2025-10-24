BANCUL ZILEI | Durata convorbirilor telefonice

Se apropie weekendul, iar Gândul.ro vă propune un banc amuzat despre „durata convorbirilor telefonice într-o familie”, care să vă facă să zâmbiți de la primă oră a dimineții.

Durata convorbirilor telefonice:

Bărbat cu bărbat – 00:00:55 de minute

Fiul cu mama – 00:00:35 de minute

Fiul cu tatăl – 00:00:15 minute

Băiatul cu fata – 01:32:41 de minute

Fata cu o prietenă – 02:45:00 de minute

Mama cu fiica – 04:08:30 de minute

Soția cu soțul, după 15 apeluri pierdute urmează și convorbirea de 00:00:05 minute.

Sună telefonul la sediul Poliției

Sună telefonul la sediul poliţiei.

– Alo, poliţia?

– Da. Ce doriţi?

– Am sunat ca să-l denunţ pe vecinul meu Gheorghe că ascunde droguri în lemnele de foc.

– Mulţumim pentru apel, domnule.

A doua zi, dis de dimineaţă, poliţiştii descind la casa lui Gheorghe. Înarmaţi cu topoare, pătrund în şura în care acesta ţinea lemnele de foc, spintecă fiecare lemn în parte, dar nici urmă de droguri. Îşi cer scuze pentru deranj şi pleacă.

Sună telefonul la Gheorghe:

– Salut, Gheo! A venit poliţia?

– Da.

