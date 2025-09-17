Prima pagină » Bancuri » BANCUL ZILEI | „Eșt ceea m-ai frumoasă dupe palnetă”

17 sept. 2025, 16:36, Bancuri
Bancul zilei este despre un cuplu spectaculos. El este cucerit de frumusețea ei, iar ea a fost șocată de „inteligența” lui…

– Eșt ceea m-ai frumoasă dupe palnetă.

– Ce „palnetă”?

– Palneta noastră tera. Tu nu ști că noi santem pe palneta tera?

– Știu.

– Și atuncia de ce m-ai întrebi? Norocul tău că ești foarte frumoasă că alte calități nai.

