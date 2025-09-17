BANCUL ZILEI | „Eșt ceea m-ai frumoasă dupe palnetă”

Bancul zilei este despre un cuplu spectaculos. El este cucerit de frumusețea ei, iar ea a fost șocată de „inteligența” lui…

– Eșt ceea m-ai frumoasă dupe palnetă. – Ce „palnetă”? – Palneta noastră tera. Tu nu ști că noi santem pe palneta tera? – Știu. – Și atuncia de ce m-ai întrebi? Norocul tău că ești foarte frumoasă că alte calități nai.

