BANCUL ZILEI | Nevasta cavalerului

Dacă e sâmbătă, atunci e momentul să te delectezi cu un nou banc haios, intitulat sugestiv: „Nevasta cavalerului”. Bancul readuce în atenție atmosfera din vremuri de demult, însă umorul e la cote maxime. Iată bancul!

Un cavaler urma să plece în cruciadă. Își făcu bagajele, puse centura de castitate la nevastă și dădu cheia centurii celui mai bun prieten:

–Dacă nu mă întorc în 3 ani, o poți avea pe nevastă-mea.

Și își văzu de drum. După o oră de mers, prietenul îl ajunse din urmă:

-Mi-ai dat altă cheie!!

Alte bancuri haioase

Unul mai slab de măduvă se duce la doctor și îl roagă să-i dea niște pilule pentru potență. Doctorul îi dă pilulele respective și îi spune să vină din nou după ce le încearcă. Înainte de întâlnire, bagă ăsta pe gât câteva pilule și…

A doua zi la doctor:

-Cum a fost?

-A, foarte bine! Pe masă, în bucătărie, pe mașina de spălat, sub duș, pe pat, sub pat, unde s-a putut…

–Și ea ce-a zis?

-A, ea? Ea n-a venit!

Cu o zi înaintea nunții, mirele îl abordează discret pe preotul care urma să oficieze slujba:

– Uite, părinte, hai să ne înțelegem. Îți dau 100 de lei dacă schimbi puțin jurămintele.

Aș aprecia foarte mult dacă atunci când ajungi la partea aia în care trebuie să jur că o să o iubesc, respect și că o să îi fiu devotat pentru tor restul vieții, nu o mai zici.

Treci și dumneata peste.

Mirele îi pasează preotului banii și pleacă bucuros că a rezolvat o problemă.

În ziua nunții, când vine momentul pentru jurământul mirelui, preotul se uită în ochii bărbatului și spune:

– Juri să te târăști la picioarele ei, să îi asculți fiecare poruncă și fiecare dorință, să îi servești micul dejun în pat în fiecare dimineață, să îi servești micul dejun în pat în fiecare dimineață de acum înainte și până când moartea vă va despărți, și juri în fața Domnului și în fața soției tale că nu te vei uita niciodată la altă femeie, atât cât veți fi în viață?

Tânărul mire se albește la față, înghite greu, se uită în jur și zice cam fără voce:

– Da. Apoi se apleacă spre preot și îi spune printre dinți:

– Am crezut că avem o înțelegere!

Preotul îi pune bancnota de 100 de lei înapoi în mână și îi șoptește:

– Aveam, dar ea mi-a făcut o ofertă mai bună!

