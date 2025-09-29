Prima pagină » Bancuri » BANCUL ZILEI | Poza de profil alb-negru

BANCUL ZILEI | Poza de profil alb-negru

29 sept. 2025, 21:36, Bancuri
BANCUL ZILEI | Poza de profil alb-negru

Bancul zilei. Este seară și este un moment numai bun pentru puțin umor. Bancul de luni seara este cât se poate de savuros. Spor la râs!

Ești foarte frumoasă, păpușică! Îmi place poza ta de profil! Dar de ce e alb-negru?

Așa se făceau pe vremea mea

Alte bancuri haioase

Medicul iese de la pacient, un bătrân bolnav, dar putred de bogat. Rudele, foarte curioase, îl întreabă:

Doctore, mai e vreo speranță?

Niciuna! Pacientul se va vindeca!

Bulă, de ce ești așa preocupat și agitat?

– Nu știu ce fac, duc sau nu duc mâine la nuntă?

– Dar cine se însoară?

– Eu!

În junglă

Leul se trezește într-o dimineață simțindu-se cu adevărat important. Iese la plimbare și întâlnește o maimuță pe care o întreabă:

– Care este animalul cel mai de temut din junglă?

Maimuța, tremurând, zice:

Măria Ta, leule!

Mai târziu întâlnește o antilopă și o întreabă:

– Care este animalul cel mai de temut din savană?

Antilopa, tremurând, zice:

– De departe Măria Dumneavoastră, leule!

Mai încolo, leul întâlnește un elefant și întreabă:

– Care este animalul cel mai fioros din junglă?

Ca din pușcă, elefantul încolăcește leul cu trompa și începe să-l izbească de copacii din stânga și din dreapta. Și tot așa de câteva ori, după care îl aruncă de pământ și începe să sară pe el cu toate cele patru picioare ale sale.

Când îi dă drumul, leul se trase deoparte, se scutură de praf și, încă amețit, zice:

Și tu, elefantule! Numai din cauză nu știi răspunsul, nu trebuie îți ieși în halul ăsta din pepeni!

Autorul recomandă:

BANCUL ZILEI | La supermarket

Bancul de duminică | Două prăjituri cu ciocolată

Mediafax
Călin Georgescu, întrebat dacă îi va face dosar procurorului general Florența: Cu diavolul nu intri în conversații
Digi24
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”
Cancan.ro
Marina, o artistă de circ de doar 27 de ani, a murit în timpul unui show. Tragedia a avut loc sub privirile îngrozite ale spectatorilor 😲
Prosport.ro
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
Adevarul
Ce spun basarabenii despre România. „Dacă o să vedem că-i bâja, poate ne-om și uni la un moment dat”| REPORTAJ
Mediafax
Călin Georgescu: „Dosarul meu este o copie la indigo după dosarul lui Donald Trump”
Click
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
O acrobată a căzut de la 5 metri înălțime și a murit, în timpul spectacolului, la un circ din Germania. Mariana avea 27 de ani
Digi24
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care lucrau în hotel au murit. Primele ipoteze privind ca
Cancan.ro
Când și unde va fi înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a făcut anunțul!
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
Avion în pericol la aterizarea pe Otopeni. A trecut la 80 de metri sub o dronă ridicată ilegal
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
O tânără de 25 de ani a murit după ce a căzut 70 de metri în gol. Accidentul cumplit a avut loc în timpul unei drumeții în Alpii austrieci
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Amenda de motocultor în 2025: De ce sunt pedepsiți cei care circulă cu aceste utilaje pe un drum public
Descopera.ro
Ceaiul vechi de secole care face MINUNI în organism
Capital.ro
Ce ar fi făcut Călin Georgescu dacă era președintele României: Jaful se încheie în momentul reromânizării capitalului
Evz.ro
Adrian Minune a ratat șansa să fie multimilionar. Totul a fost la un click distanță
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Un nou mesaj din partea mamei Andreei Cuciuc, după ce a mărturisit că fiica ei ar fi fost omorâtă. Ce spune soția artistului Igor Cuciuc: “O să am grijă să primească fiecare ce a oferit.”
RadioImpuls
Acuzații GRELE la adresa tatălui campionului David Popovici: "A fost scandal. S-a folosit de notorietatea fiului". INFORMAȚIA momentului despre Mihai Popovici zguduie lumea sportului: "Acesta este tristul adevăr"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Secretele designerilor: Cum se transformă hainele de blană în adevărate opere de artă (P)
ACTUALITATE Ilie Bolojan: Nu avem în vedere alte majorări de taxe anul viitor, problema noastră este să ne reducem cheltuielile
22:40
Ilie Bolojan: Nu avem în vedere alte majorări de taxe anul viitor, problema noastră este să ne reducem cheltuielile
ACTUALITATE De ce nu se resimte creșterea de TVA în încasările de la bugestul de stat. Explicația premierului Ilie Bolojan
22:33
De ce nu se resimte creșterea de TVA în încasările de la bugestul de stat. Explicația premierului Ilie Bolojan
EXTERNE Un preot italian a primit un CADOU neobișnuit în timpul slujbei de duminică. Ce semnificație are darul
22:27
Un preot italian a primit un CADOU neobișnuit în timpul slujbei de duminică. Ce semnificație are darul
POLITICĂ Bolojan grăbește reducerea angajaților din primării: Cu cât se face mai repede, cu atât mai bine
22:26
Bolojan grăbește reducerea angajaților din primării: Cu cât se face mai repede, cu atât mai bine
VIDEO Trump afirmă că Netanyahu este de acord cu planul SUA de oprire a războiului din Gaza /”Grupul Hamas este singurul care trebuie să mai accepte”
22:18
Trump afirmă că Netanyahu este de acord cu planul SUA de oprire a războiului din Gaza /”Grupul Hamas este singurul care trebuie să mai accepte”
ACTUALITATE După valul masiv de tăieri și scumpiri, Bolojan pune austeritatea în standby: „Nu mai trebuie să CREȘTEM taxe”
22:04
După valul masiv de tăieri și scumpiri, Bolojan pune austeritatea în standby: „Nu mai trebuie să CREȘTEM taxe”