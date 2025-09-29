BANCUL ZILEI | Poza de profil alb-negru

Bancul zilei. Este seară și este un moment numai bun pentru puțin umor. Bancul de luni seara este cât se poate de savuros. Spor la râs!

– Ești foarte frumoasă, păpușică! Îmi place poza ta de profil! Dar de ce e alb-negru?

– Așa se făceau pe vremea mea…

Alte bancuri haioase

Medicul iese de la pacient, un bătrân bolnav, dar putred de bogat. Rudele, foarte curioase, îl întreabă:

– Doctore, mai e vreo speranță?

– Niciuna! Pacientul se va vindeca!

– Bulă, de ce ești așa preocupat și agitat?

– Nu știu ce să fac, să mă duc sau să nu mă duc mâine la nuntă?

– Dar cine se însoară?

– Eu!

În junglă

Leul se trezește într-o dimineață simțindu-se cu adevărat important. Iese la plimbare și întâlnește o maimuță pe care o întreabă:

– Care este animalul cel mai de temut din junglă?

Maimuța, tremurând, zice:

– Măria Ta, leule!

Mai târziu întâlnește o antilopă și o întreabă:

– Care este animalul cel mai de temut din savană?

Antilopa, tremurând, zice:

– De departe Măria Dumneavoastră, leule!

Mai încolo, leul întâlnește un elefant și întreabă:

– Care este animalul cel mai fioros din junglă?

Ca din pușcă, elefantul încolăcește leul cu trompa și începe să-l izbească de copacii din stânga și din dreapta. Și tot așa de câteva ori, după care îl aruncă de pământ și începe să sară pe el cu toate cele patru picioare ale sale.

Când îi dă drumul, leul se trase deoparte, se scutură de praf și, încă amețit, zice:

– Și tu, elefantule! Numai din cauză că nu știi răspunsul, nu trebuie să îți ieși în halul ăsta din pepeni!

