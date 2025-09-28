Prima pagină » Bancuri » Bancul de duminică | Două prăjituri cu ciocolată

28 sept. 2025, 07:14, Bancuri
Bancul de duminică | Două prăjituri cu ciocolată. Iată bancul „dulce” al acestui sfârșit de săptămână, care vă va cadorisi și cu un zâmbet.

Azi am fost la cofetărie:
– Două prăjituri cu ciocolată, vă rog!
– Le serviți aici sau acasă?
– Aici, că acasă țin dietă!

