Prima pagină » Bancuri » BANCUL ZILEI | „Soțul meu are 65 de ani și umblă după femei”

BANCUL ZILEI | „Soțul meu are 65 de ani și umblă după femei”

Denis Andrei
23 sept. 2025, 08:18, Bancuri
BANCUL ZILEI |
Foto: Facebook

GÂNDUL îți face ziua mai bună, cu un banc amuzant: „Soțul meu are 65 de ani și umblă după femei”.

– Soțul meu are 65 de ani și umblă după femei. Ce să fac?

– Lăsați-l în pace! Și eu am un câine care aleargă după mașini,, dar nu a prins niciuna.

Foto: Facebook

Foto: Facebook

Să râdem în continuare:

BANCUL ZILEI | Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă

Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă.

– Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă.

– Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru.

BANC | Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale

Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale.

– Ce aţi vrea să scrieţi în anunţ?

– „Mic de statură, grăsuţ. Caut blonde, înalte, cu pieptul mare, exclusiv pentru făcut dragoste. Fără obligaţii”.

– Domnule Bulă, mă cam îndoiesc că… — Continuarea aici

BANC | Bulă, la sfârşitul anului școlar: „Mamă, eşti o femeie norocoasă!”

La sfârşitul anului școlar, Bulă îi spune mamei sale:
– Mamă, eşti o femeie norocoasă!
– De ce, fiule?
– Nu mai trebuie să-mi … Continuarea aici

Banc cu Bulă | „Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!”

Bulă are bicicletă nou. Într-o zi, vine la mama lui fericit:

– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!

– Bravo, Bulă! Dar ai grijă să nu cazi!

Mai trec câteva zile, iar vine Bulă la mama lui:

– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără … — Continuarea aici

– Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.

– Atunci, avem un loc în care nu prea aveţi de muncă, dar e prost plătit. — Continuarea aici

Mediafax
METEO. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Prognoza ANM
Digi24
Un avion cu sute de pasageri nu a putut ateriza în Cluj deoarece controlorul de trafic a adormit în timpul serviciului
Cancan.ro
Dublă tragedie în Suceava! Cornelia a murit, la câteva zile după ce și mama ei s-a stins
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Orașul din România unde chiria a devenit un lux: garsonierele depășesc 400 de euro pe lună. Unde sunt cele mai mici chirii
Mediafax
Tensiuni în coaliție. Care sunt principalele teme care se vor discuta după întâlnirea liderilor cu Nicușor Dan
Click
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Anchetă și scandal la Timișoara. Doi elevi minori s-au filmat făcând sex în toaleta școlii și au vândut înregistrarea colegilor
Digi24
„Cazul Elodia” în varianta franceză. Un bărbat e acuzat de crimă, dar nu există nici cadavru, nici dovezi clare, nici martori
Cancan.ro
Oare s-a uitat în oglindă când a plecat de acasă? Cum a apărut Smiley în biserică, la nunta unui prieten
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
observatornews.ro
Specia care s-a înmulţit rapid în Marea Neagră. Considerată delicatesă în SUA, se vinde cu 100 de dolari
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
Gestul sfâșietor al iubitei adolescentului care a murit după ce a căzut de pe trotinetă! Incredibil ce a putut face fata, în memoria lui
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Experiența unui proprietar de Dacia Bigster Hybrid pe un drum de 2.000 km până în Grecia și înapoi
Descopera.ro
De ce unele WC-uri au 2 butoane de tras apa?
Capital.ro
Călin Georgescu a fost pârât. A recunoscut că a lucrat pentru el. Legătura cu Rusia
Evz.ro
Atentat bizar la viața lui Trump. Cum a încercat un bărbat să doboare „Marine One”
A1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Veronica, stânjenită de gestul lui Andrei. Prezentatoarea TV, în stare de șoc când a auzit: "Nu cred că ai zis asta! De ce?". Ce a spus concurentul din Casa Iubirii a depășit orice așteptare. A scos la iveală DETALII care nu fuseseră menționate public 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă pune un detectiv pe urmele Bubulinei: - A plecat cu șeful ei!
Descopera.ro
Un secret bine păstrat: Cine a fost, de fapt, Părintele Istoriei? Înainte de Herodot, a existat Hecataeus
ANALIZĂ Conducta de gaze Power of Siberia 2. Beneficii uriașe, dar Rusia și China nu ajung la un ACORD: „Beijingul nu cheltuiește nimic dacă tergiversează”
10:31
Conducta de gaze Power of Siberia 2. Beneficii uriașe, dar Rusia și China nu ajung la un ACORD: „Beijingul nu cheltuiește nimic dacă tergiversează”
ACTUALITATE Imagini spectaculoase din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului. Cum arată picturile după ce schelele au fost înlăturate
10:30
Imagini spectaculoase din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului. Cum arată picturile după ce schelele au fost înlăturate
POLITICĂ Moșteanu este pregătit de război: “Dacă un avion militar rusesc nu răspunde avertismentelor, va fi doborât”
10:20
Moșteanu este pregătit de război: “Dacă un avion militar rusesc nu răspunde avertismentelor, va fi doborât”
POLITICĂ Stagiul MILITAR voluntar, implementat începând cu 2026. Anunțul lui Ionuț Moșteanu: „Avem o rezervă îmbătrânită”
10:19
Stagiul MILITAR voluntar, implementat începând cu 2026. Anunțul lui Ionuț Moșteanu: „Avem o rezervă îmbătrânită”
ACTUALITATE Valentin Stan: CENTRALELE pe cărbune funcționează în Germania sau în Polonia, dar la noi se închid
10:17
Valentin Stan: CENTRALELE pe cărbune funcționează în Germania sau în Polonia, dar la noi se închid
ACTUALITATE Tragedie în SUA. Un student român, plecat în SUA cu programul Work and Travel, MORT după ce a căzut de pe terasa unui restaurant
10:11
Tragedie în SUA. Un student român, plecat în SUA cu programul Work and Travel, MORT după ce a căzut de pe terasa unui restaurant