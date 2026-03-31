Când este cel mai rău moment să aerisești casa dacă ești alergic la polen

Deschiderea ferestrelor pare un gest banal, dar pentru cineva alergic la polen poate deveni momentul din zi care agravează simptomele. Alegerea orei potrivite pentru aerisire face diferența între confort și disconfort accentuat.

Primăvara și provocarea alergiilor

Primăvara schimbă ritmul orașelor: zilele sunt mai lungi, parcurile se umplu de viață, iar aerul devine mai dificil de respirat pentru cei sensibili. Strănuturile repetate, mâncărimea ochilor și congestia nazală apar frecvent și pot transforma activitățile obișnuite în adevărate încercări.

Spania este una dintre țările europene cu un număr mare de persoane afectate de alergii la polen. Potrivit Societății Spaniole de Alergologie și Imunologie Clinică (SEAIC), peste opt milioane de oameni prezintă simptome în sezonul polenizării, iar numărul este în creștere din cauza schimbărilor climatice și a poluării urbane.

Primăvara apar alergiile la polen de copaci și arbori cu înflorire timpurie și ierburi

Aerul din interior nu este mereu sigur

Chiar dacă stăm în casă, nu suntem complet protejați. Aerul interior trebuie reîmprospătat periodic. Dar când este bine să aerisim?

Una dintre cele mai frecvente greșeli este presupunerea că nivelul de polen rămâne constant. În realitate, plantele eliberează polen în funcție de factori precum temperatura, umiditatea, radiația solară și vântul.

Dimineața, multe plante încep procesul de polenizare. Pe măsură ce temperatura crește, aerul devine mai instabil și favorizează menținerea particulelor de polen în suspensie. Rețelele de monitorizare aerobiologică arată că nivelurile maxime apar în general în orele cu temperaturi ridicate și mișcare intensă a aerului.

Orele de evitat pentru aerisire

Contrar percepției comune, nu dimineața devreme sau noaptea sunt cele mai problematice intervale, ci perioada dintre aproximativ 11:00 și 16:00.

În acest interval temperaturile sunt mai ridicate, radiația solară este intensă, iar curenții de aer mențin polenul în suspensie.

Deschiderea ferestrelor în acest interval poate permite pătrunderea unei cantități mari de polen în interior, unde poate rămâne ore întregi.

Specialiștii atrag atenția că o expunere scurtă poate declanșa simptome puternice, mai ales la persoanele sensibile la graminee, măslin sau platan.

Când este recomandat să aerisești

Există două intervale considerate mai sigure:

Dimineața devreme. Imediat după răsărit, umiditatea este mai ridicată, iar polenul tinde să rămână mai aproape de sol. O aerisire de 10-15 minute este suficientă pentru reîmprospătarea aerului.

Seara sau noaptea. Pe măsură ce temperatura scade, activitatea de polenizare se reduce, iar concentrațiile de polen tind să fie mai mici. Totuși, valorile pot varia în funcție de condițiile meteo și zona geografică.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și ghidurile europene recomandă ventilarea regulată chiar și pentru persoanele alergice, deoarece aerul închis favorizează acumularea de umiditate, acarieni și alți poluanți interiori.

Măsuri utile pentru reducerea expunerii

Pe lângă alegerea momentului potrivit, specialiștii recomandă:

  • aerisirea pentru perioade scurte, nu ore întregi
  • evitarea scuturării textilelor în exterior în zilele cu polen ridicat
  • duș și schimbarea hainelor după întoarcerea de afară
  • utilizarea filtrelor HEPA în aspiratoare sau purificatoare de aer

De asemenea, verificarea zilnică a nivelurilor de polen prin aplicații sau surse meteo oficiale ajută la adaptarea comportamentului în funcție de condițiile reale.

