Alergiile de primăvară, confundate frecvent cu răceala. Verdictul medicului alergolog: „Este singura metodă”

16 mart. 2026, 19:16, Actualitate
Primăvara, sezonul alergiilor

Primăvara aduce temperaturi mai blânde și natură înflorită, însă pentru multe persoane perioada marchează începutul unui sezon dificil din punct de vedere al sănătății. Polenul eliberat de arbori și plante declanșează frecvent reacții alergice, iar simptomele sunt adesea confundate cu cele ale unei răceli obișnuite.

Ce sunt alergiile de primăvară

Medicul primar alergolog Brândușa Petruțescu explică faptul că alergiile sezoniere reprezintă reacții exagerate ale sistemului imunitar la factorii de mediu specifici acestei perioade.

„Alergiile de primăvară reprezintă reacții exagerate ale sistemului imunitar la factorii de mediu specifici acestui sezon, în special la polenul eliberat de plante. Manifestările pot varia ca intensitate, de la forme ușoare până la episoade mai severe. În cele mai multe cazuri, acestea se manifestă prin rinită alergică sau conjunctivită alergică, afecțiuni care apar frecvent concomitent. În situațiile mai grave, alergiile sezoniere pot duce la complicații respiratorii, inclusiv la declanșarea crizelor de astm alergic”, a explicat Dr. Petruțescu Brîndușa, conform Digi24.

Cum deosebim alergiile de răceală

Simptomele alergiilor pot semăna cu cele ale unei infecții respiratorii, însă există câteva diferențe importante.

Spre deosebire de alergiile sezoniere, care pot persista mai mult de două săptămâni și reapar ciclic pe parcursul perioadei de polen, infecțiile respiratorii – de cele mai multe ori de origine virală – sunt însoțite frecvent de dureri în gât, febră, frisoane, dureri musculare sau articulare și o stare generală de oboseală. De regulă, aceste simptome dispar în cel mult două săptămâni.

Când începe sezonul alergiilor în România

Sezonul alergiilor poate debuta mai devreme decât cred mulți oameni.

„În România, sezonul alergiilor de primăvară poate începe încă din luna februarie, odată cu polenizarea timpurie a arborilor din familia mesteacănului, precum arinul, alunul sau carpenul. Pe măsură ce sezonul avansează, și alte specii de arbori – precum frasinul, stejarul, plopul, fagul, salcia sau platanul – încep să elibereze polen, proces care se desfășoară, de regulă, până în luna aprilie.

Tot primăvara începe și perioada de înflorire a gramineelor sălbatice, cum sunt iarba de gazon, timoftica, firuța sau golomatul, dar și a unor culturi agricole, precum grâul, orzul, ovăzul sau secara. Polenul provenit de la aceste plante este frecvent asociat cu episoade alergice persistente, care pot afecta semnificativ confortul zilnic și calitatea vieții persoanelor sensibile”, a mai adăugat medicul alergolog.

Cine este mai predispus la alergii sezoniere

Predispoziția la alergii este influențată în mare măsură de factorii genetici.

„Dacă unul dintre părinți suferă de alergii, copiii au un risc estimat de aproximativ 30-40% de a dezvolta reacții similare. În situația în care ambii părinți sunt afectați, probabilitatea poate crește până la 60-70%”, a explicat medicul alergolog.

Potrivit acesteia, copiii și tinerii adulți sunt mai vulnerabili deoarece sistemul lor imunitar este mai reactiv, iar mediul urban poate amplifica simptomele.

„În zonele urbane, nivelul ridicat al poluării poate intensifica simptomele alergice, deoarece particulele poluante facilitează pătrunderea alergenilor în mucoasa respiratorie și amplifică reacțiile organismului”, a adăugat specialistul.

Cum se manifestă alergiile de primăvară

Simptomele apar în special la nivelul căilor respiratorii și al ochilor.

„Simptomele alergiilor de primăvară apar, în general, la nivelul principalelor ‘porți de intrare’ ale alergenilor în organism și pot varia ca intensitate, de la manifestări ușoare până la reacții mai severe”, spune medicul.

Cele mai frecvente manifestări sunt:

  • strănuturi repetate
  • mâncărimi nazale
  • secreții apoase sau nas înfundat
  • ochi roșii, iritați și lăcrimare abundentă

În cazurile mai severe pot apărea simptome respiratorii.

„În cazurile mai severe, particulele din mediu ajung la nivelul mucoasei bronșice, declanșând reacții care afectează respirația și starea generală, precum crize de astm, tuse persistentă, dificultăți de respirație și respirație șuierătoare”, a explicat medicul.

Cum se stabilește diagnosticul

Diagnosticul alergiilor de primăvară este stabilit de medicul alergolog, prin teste specifice.

„Diagnosticul se realizează de obicei prin două metode principale: testarea cutanată alergologică ‘prick’ și dozarea imunoglobulinelor E (IgE) specifice din sânge”, a precizat specialistul.

Testul cutanat oferă rezultatul în aproximativ 15-30 de minute, iar analiza de sânge identifică răspunsul imun la alergeni în câteva zile.

Ce tratamente există pentru alergiile sezoniere

Tratamentul poate viza fie ameliorarea simptomelor, fie cauza alergiei.

„În ceea ce privește tratamentul simptomatic, cele mai frecvent utilizate opțiuni sunt antihistaminicele orale, spray-urile nazale, picăturile oftalmice și inhalatoarele. Acestea pot reduce temporar manifestările neplăcute, însă efectele dispar, de regulă, odată cu întreruperea tratamentului”, a explicat medicul.

Singura metodă care acționează asupra cauzei alergiei este imunoterapia alergenică.

„Imunoterapia alergenică, cunoscută și ca desensibilizare sau „vaccin pentru alergie”, este singura metodă care acționează asupra cauzei reacției alergice”, a precizat medicul, menționând că tratamentul este disponibil în România sub formă de picături sau tablete administrate sublingual.

