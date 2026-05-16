Maia Sandu, întrebată dacă poate deveni într-o zi președinta României: “Vom face totul pentru a ne păstra oamenii în siguranță”

În cadrul conferinței „Lennart Meri”, eveniment dedicat politicii externe și securității, organizat anual la Tallinn, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost întrebată de fostul președinte estonian Toomas Hendrik Ilves de ce nu înfăptuiește Republica Moldova cu Romania, relatează ZDG.

Maia Sandu își clarifică poziția privind unirea cu România și anunță care este prioritatea Republicii Moldova în acest moment

Șefa statului a răspuns că, în prezent, există un sprijin mai mare pentru integrarea europeană.

„Avem acum mai mult sprijin popular pentru integrarea în UE și aceasta este calea pe care o urmăm”, a declarat Maia Sandu.

Totodată, liderul de la Chișinău a precizat că această situație s-ar putea schimba în funcție de ritmul procesului de aderare europeană.

„Dar asta nu înseamnă că nu putem avea mai mult sprijin popular pentru unificarea cu România dacă, la un moment dat, cetățenii din R. Moldova vor vedea că UE nu se mișcă destul de repede”, a adăugat Maia Sandu.

„(…) Noi avem o susținere populară mai mare pentru integrarea în UE. Acest lucru s-a văzut la referendum. Așadar, continuăm cu integrarea în UE, am lucrat la angajamentele noastre, iar acest lucru fost recunoscut în rapoartele UE. Sperăm că UE ne va ajuta să continuăm pe acest drum. Dar da, vom face totul pentru a ne păstra oamenii în siguranță și pentru a ne menține țara parte a lumii libere. Aceasta este sarcina noastră principală și vom găsi toate modalitățile pentru a ne asigura că acest lucru se întâmplă (…)”, a declarat președinta Sandu.

Ulterior, a intervenit președintele Muntenegrului, Jakov Milatović, prezent în cadrul panelului de discuții, care a afirmat că Maia Sandu ar putea „va deveni într-o zi președinta României”, adăugând că aceasta ar fi „un președinte grozav, indiferent de țară”.

Momentul a continuat cu replica președintei Sandu, care a stârnit reacții de amuzament în sală: „Vă mulțumesc foarte mult! Mi-ar plăcea să mă ocup puțin de grădinărit după ce termin cu toate acestea”.

La rândul său, moderatoarea a intervenit imediat: „Poți face grădinărit și în România”.

Președinta Maia Sandu efectuează sâmbătă, 16 mai, o vizită de lucru la Tallinn, la invitația președintelui Republicii Estonia, Alar Karis.

Vizita are ca obiectiv consolidarea cooperării bilaterale, cu accent pe securitatea regională și procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale de la Chișinău.