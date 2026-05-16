Românii nu își mai botează copiii cu nume ca: Ion, Constantin sau Andreea. Ce prenume exotice aleg. Eric, în topul preferințelor

sursa foto: Envato
Românii nu își mai botează copiii cu numele de Ion, Constantin, Andreea, Vasile etc. Astfel, aceștia aleg tot mai mult nume exotice ca „Eric”, „Mark” sau „Emma”, scrie r3media.ro.

O analiză a situației de la Evidența Populației, realizată de omul de cultură Alex Păun relevă un npu trend: tot mai mulți români își botează copiii cu nume exotice, străine de limba română.

Aceste nume tind să înlocuiască identități clasice naționale, precum „Constantin”, „Ion”, „Gheorghe” sau „Dumitru”. Analizând registrele statului între anii 2021 și 2024, Alex Păun a constatat ascensiunea fulminantă a numelui Eric, la băieți, și a „Emmei” la fete.

De asemenea, numele „Eric” este pe locul 11 în topul numelor din Constanța, pe locul 13 în Timișoara, pe 14 în Cluj-Napoca, pe 16 în București și pe locul 19 în Bacău. Un alt nume frecvent pe care părinții îl dau băieților români este „Mark”. Acest nume este în top în Capitală, la Iași, la Bacău și la Satu Mare. În Iași, „Mark” este chiar pe locul 7, fiind depășit de doar șase nume românești. Ayan, Patrik și Kevin întregesc tabloul.

În ce privește fetele, „Emma” este, de departe, cel mai răspândit nume străin. Numele se află pe locul 3 la Cluj, pe 7 în top la Brașov și pe 8 în Iași. Acest prenume este în top și la Suceava sau Bacău.

„Iris” este răspândit la București, Ploiești, Timișoara și Satu Mare. „Miriam” este pe locul 12 în topul numelor din capitala Bucovinei, Suceava, dar este în top și în Banat, la Timișoara.

„Andreea” și „Ioana” tind să fie sunt depășite la București de „Rebeca” (sau Rebecca), nume aflate în top la Bacău și Timișoara, în vreme ce „Ilaria” face furori și la Suceava. Ion mai apare într-un singur municipiu: Iași, potrivit analizei mai sus menționate.

