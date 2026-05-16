Oana Gheorghiu atacă Gândul. Sugerează că publicația noastră este plătită să o denigreze și publică un text plin de greșeli factuale despre Schwarz. Gândul îi demontează minciunile și publică date noi

Vicepremierul demis Oana Gheorghiu continuă războiul cu Gândul și presa care a publicat dezvăluirile despre presiunile pe care le-a făcut în favoarea grupului german Schwarz. A publicat un nou text pe Facebook, dar plin de greșeli factuale, începând cu numele și numărul de angajați ai grupului german în România, pe care l-a crescut de 20 de ori. Gândul demontează minciunile Oanei Gheorghiu și aduce date noi în scandalul cu acuzații de trafic de influență Gheorghiu-Schwarz.

Replica agresivă și plină de neadevăruri vine ca urmare a dezvăluirilor ziarului legate de emailurile în care vicepremierul Oana Gheorghiu întreba dacă instituții cheie ale statului sunt interesate de produsele Schwarz Digits.

După întâlnirile de la Guvern, Schwarz anunță brusc că angajează ingineri IT în România

Ca o coincidență, după ce în ianuarie și februarie au avut loc mai multe întâlniri și discuții „exploratorii” cu Oana Gheorghiu și instituții ale statului, la începutul lunii martie germanii anunță în presă că își extind operațiunile IT din România și angajează specialiști, ca și cum ar fi siguri de următoarele contracte ale companiei.

„Schimbarea include și redenumirea Schwarz IT în Schwarz Digits Romania pe plan local. În acest context, compania își propune să crească echipa locală de la aproximativ 200 la 300 de specialiști până la finalul acestui an. Schwarz Digits se concentrează pe dezvoltarea și operarea soluțiilor digitale care oferă un control mai mare asupra datelor și infrastructurii IT, atât pentru companiile din cadrul Schwarz Group, cât și pentru clienți externi”, se arată într-un comunicat Schwarz, preluat de profit.ro în data de 3 martie 2026.

Altă „coincidență” este că CEO-ul Schwarz vorbește în comunicat de „suveranitate digitală”, concept preluat și de Oana Gheorghiu inclusiv în postarea de astăzi.

Comunicatul promovat de Schwarz vine după întâlnirile „exploratorii” cu vicepremierul Oana Gheorghiu și în buza întâlnirii oficiale cu premierul Ilie Bolojan.

Demontăm minciunile Oanei Gheorghiu. Vicepremierul demis a umflat numărul de angajați Schwarz în România de la 30.000 la 600.000

În încercarea de a justifica promovarea companiei germane Schwarz pentru ca instituțiile statului să cumpere produsele IT de la aceasta, Oana Gheorghiu scrie pe Facebook că grupul german angajează în România 600.000 de oameni. Numărul real, însă, este de puțin peste 30.000 de angajați în Kaufland, Lidl și, pe ultimul loc, Schwarz Digits. Dacă se adaugă și noua achiziție La Cocoș, numărul angajaților rămâne sub 34.000 în România, deci de aproape 20 de ori mai puțini decât a scris Oana Gheorghiu.

600.000 de angajați nu are grupul nici măcar la nivel european. Cifra comunicată de Gheorghiu rămâne, așadar, un mister, ca să nu zicem un FAKE NEWS care gonflează artificial poziția de pe piață din România, doar pentru a da grupului și argumentului greutatea publică pe care în mod evident nu o au.

Mai mult, divizia de IT, de unde a pornit scandalul de fapt, are 200 de angajați, așa cum chiar Schwarz scrie în comunicatul de presă difuzat în martie. Nici la nivel european Schwarz nu este un lider în digitalizare, așa cum a dezvăluit Ziarul Financiar și cum, în mod mincinos, susțin premierul Ilie Bolojan și Oana Gheorghiu,

„Acest grup (Schwarz – n.red.) este cam cel mai mare grup european atât în materie de comerţ, având peste 600.000 de angajaţi, cât şi în materie de cloud european pe zona de IT”, a declarat Bolojan pentru Hotnews, citat de ZF.

Pe zona de IT, de cloud guvernamental, Schwarz Digits (numele sub care funcţionează grupul originar din Germania) nu este în topul celor mai mari jucători europeni.

În postare, vicepremierul demis a greșit și numele nemților: corect este Schwarz Group, nu Schwartz.

Jurnaliști acuzați că își fac meseria – publică informații de interes public

„Partidul primește bani publici și îi folosește pentru a plăti presă: Antena3, Realitatea, Gândul — trusturi care declanșează campanii de denigrare exact când cineva devine incomod”, acuză Oana Gheorghiu.

Scandalul emailurilor în care Oana Gheorghiu se interesa dacă se pot vinde produse Schwarz instituțiilor statului a făcut înconjurul României. Din momentul în care Gândul a publicat emailurile, știrea a ajuns pe toate televiziunile, site-urile și social media și a generat un interes public uriaș și dezbateri aprinse.

În cel mai elementar manual de presă scrie că nu este o știre când o instituție își face treaba, ci este o știre când o instituție face un abuz sau comite o posibilă ilegalitate în serviciu.

Gândul a decis să publice și a considerat că este de interes public să informăm cetățenii ce documente s-au transmis de la cabinetul vicepemierului, ce au conținut acestea și în favoarea cui au fost emise.

Ziarul nu a formulat acuzații, ci a adresat public întrebări – așa cum au procedat inclusiv publicațiile prietene cu guvernul, care au pus la îndoială corectitudinea demersului vicepremierului Oana Gheorghiu.

