La televiziunea de stat din Iran, pe durata unei emisiuni în direct, un instructor din Gărzile Revoluționare Iraniene i-a arătat unui prezentator TV de știri cum să tragă cu o pușcă de asalt AK-47.

Instructorul iranian îi înmânează pușca de fabricație rusească prezentatorului de știri. Prezentatorul a spus că sunt proceduri de bază elementară pentru a mânui armele în caz de război.

El ia pușca și trage în drapelul Emiratelor Arabe Unite din decorul platoului TV. La final, o prezentatoare în haine tradiționale iraniene vorbește către public în timp ce ține pușca AK-47.

Din 28 februarie 2026, de când Israel și SUA au lansat atacuri împotriva Iranului, regimul de la Teheran a bombardat cu drone și rachete țările arabe din Golful Persic, inclusiv Emiratele Arabe Unite. Au fost vizate inclusiv hoteluri de lux.

Potrivit The Telegraph, consilierii lui Donald Trump au îndemnat Emiratele Arabe Unite să își consolideze rolul în războiul cu Iran, inclusiv prin ocuparea insulei strategice Lavan.

La începutul lunii mai, Emiratele Arabe Unie au denunțat atacurile iraniene și au transmis că își rezervă dreptul legitim de a răspunde.

Sursa Video: Televiziunea de Stat din Iran

Autorul recomandă: Donald Trump: „Totul merge extrem de bine în Iran. Armele rușilor și ale chinezilor au fost inutile împotriva noastră”